Despre lipsa unui ministru ”plin” la Educație și reintroducerea vaccinării în școli

Pe 22 decembrie 2025, Daniel David și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Educației și Cercetării. De-atunci și până acum au trecut două luni. Premierul Ilie Bolojan, totodată președinte al PNL, partid care ar trebui să facă nominalizarea, n-a reușit să găsească un om potrivit pentru această funcție-cheie în arhitectura guvernamentală, atrage atenția deputatul PSD Petru-Bogdan Cojocaru.

Sistemul național de învățământ se confruntă cu mari probleme și provocări. Fără un titular la acest portofoliu, situația este cu atât mai complicată.

În România, au avut loc proteste masive ale sindicaliștilor din Educație. Există mari tensiuni în rândul angajaților din învățământ, de la toate nivelurile, după aplicarea măsurilor de austeritate. Toți acești oameni au nevoie de un partener de dialog împreună cu care să găsească cele mai bune soluții. Colaborare, nu ignorare!

În toată Europa, în această perioadă, au loc dezbateri privind accesul copiilor la rețelele de social media și folosirea AI în procesul educațional. La noi în țară, această preocupare lipsește cu desăvârșire la nivel guvernamental.

Statistică proprie chiar a Ministerului Educației: peste 156.000 de elevi învață în două schimburi în anul școlar 2025 – 2026. Care sunt soluțiile pe termen scurt și mediu pentru rezolvarea acestei probleme?

Datele oficiale arată o scădere accentuată a vaccinării. Mai puțin de jumătate dintre copiii României au primit prima doză de vaccin ROR (rujeolă–oreion–rubeolă) la vârsta recomandată, potrivit unui studiu realizat de Fundația Salvați Copiii. Medicii de familie care au participat solicită reintroducerea vaccinării în școli. Aceasta este o temă serioasă de discuție în condițiile în care, în ultimii trei ani, în România au fost confirmate peste 35.000 de cazuri de rujeolă.

Avocatul Poporului a atras atenția privind lipsa consilierilor școlari cu pregătire de specialitate, care să poată interveni în cazul copiilor care sunt victime ale violenței.

Aceste subiecte punctuale, apărute în presa de specialitate în ultimele săptămâni, se adaugă problemelor sistemice a căror rezolvare este întârziată:

– rata mare a abandonului școlar și cifrele îngrijorătoare ale analfabetismului funcțional;

– reforma programelor școlare;

– decalajul educațional urban – rural;

– bullying-ul școlar;

– școlile cu toalete în curte;

– necesitatea accelerării investițiilor în infrastructura școlară.