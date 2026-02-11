Din nou despre sprijinul pentru Ucraina la UE și NATO

Ministrul apărării naționale, Radu Miruță, participă, pe 11 februarie, la Reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE, în formatul miniștrilor apărării și, pe 12 februarie, la Reuniunea miniștrilor apărării din statele membre ale NATO, la Bruxelles.

Reuniunea CAE, prezidată de Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, va avea ca teme principale sprijinul militar acordat de UE Ucrainei, cu accent pe cooperarea în materie de inovare în domeniul apărării, precum și perspectivele în domeniul securității și apărării în acest an.

Programul reuniunii NATO va cuprinde o întâlnire a Consiliului Nord-Atlantic (North Atlantic Council – NAC), în formatul miniștrilor apărării, dedicată agendei de descurajare și apărare, o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina, un dejun de lucru al Consiliului NATO – Ucraina, precum și ceremonia de semnare a Scrisorii de intenție privind abordările multinaționale în domeniul navigabilității militare aeriene în context de criză sau conflict.

De asemenea, ministrul apărării naționale va avea, la Bruxelles, întâlniri bilaterale cu oficiali ai NATO și UE, precum și cu omologi din țări aliate.

Ministrul Miruță va fi însoțit la Bruxelles de șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și de secretarul de stat pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale, Sorin Moldovan.