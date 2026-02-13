Din nou ni se promit prețuri mai bune la energie

177679 – 13022026 – Președintele Nicușor Dan a declarat, la finalul reuniunii informale a Consiliului European, că tema competitivității europene, cu accent pe ieftinirea energiei, va rămâne pe agenda tuturor ședințelor din acest an. Președintele a precizat că discuția nu este una abstractă, ci are impact direct asupra nivelului de trai.

Potrivit președintelui, Comisia Europeană s-a angajat ca la Consiliul din martie să prezinte scenarii privind mecanismul de stabilire a prețului energiei, obiectivul fiind reducerea costurilor pentru companii și consumatori. „Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei, una din priorități fiind coborârea prețului energiei, care este legat de competitivitatea companiilor”, a spus Nicușor Dan.

El a arătat că problema este structurală pentru Uniune. „Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China”, a declarat președintele, adăugând că discuția despre competitivitate va fi reluată la fiecare reuniune a Consiliului până la sfârșitul anului.

Un capitol central al dezbaterii a fost mecanismul ETS, prin care companiile plătesc pentru emisiile de carbon. Nicușor Dan a spus că discuțiile au fost tensionate între statele care au investit masiv în regenerabile și cele care nu au făcut-o la același nivel și care resimt mai puternic presiunea costurilor, categorie în care a inclus și România. El a precizat că în iunie va avea loc o dezbatere amplă asupra reglementării.

Președintele a arătat că există un acord general privind rolul speculației în creșterea prețurilor. „Toată lumea a fost de acord că parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate, care nu ar trebui să fie admiși în sistem”, a afirmat Nicușor Dan. În paralel, „se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică, astfel încât să avem cu adevărat o piață unică și un preț uniform pe teritoriul Uniunii la energie electrică”.

Dincolo de energie, președintele a prezentat și direcțiile legate de consolidarea pieței unice. El a arătat că, în prezent, aceasta este incompletă. „În momentul acesta suntem la jumătate în sensul că nu există o adevărată piață unică a băncii și a capitalurilor, nu există o piață unică pe zona de telecomunicații și nu există o piață unică pe zona de energie”, a explicat Nicușor Dan.

Comisia Europeană urmează să prezinte în aprilie o propunere pentru așa-numitul „al 28-lea regim”, un sistem opțional prin care companiile să se poată înregistra după reguli unitare la nivel european. „Va exista o metodă prin care, la alegere, oricine care va dori să constituie o companie să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau să aleagă să constituie o companie pe acest al 28-lea regim și, în felul ăsta, să aibă o companie care să poată să activeze oriunde în Europa”, a spus președintele, menționând că există promisiunea ca dezbaterea să fie finalizată până la sfârșitul anului 2026.