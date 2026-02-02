Din nou ședință aprinsă la PNL

177566 – 02022026 – PNL se întâlnește, din nou, în ședință restrânsă, în această seară, de la orele 18.00. Până atunci, pentru că a început sesiunea de primăvară a Parlamentului, vor avea loc schimbări în conducerile Senatului și Camerei Deputaților. Conform procedurilor, va fi aleasă noua conducere, vicepreședinții, secretarii și chestorii, cu excepția președinților care au fost aleși după constituirea parlamentului pentru un mandat de patru ani. Se anunță, din nou o ședință tensionată având în Vedere reacțiile a cel puțin 8 organizații județene care nu sunt de acord întrutotul cu măsurile pe care premierul Ilie Bolojan, președinte al partidului, dorește să le ia în domeniul administrației. Pentru a contracara nemulțumirile și a-și îmbunătăți imaginea publică, Bolojan a anunțat că ar putea cere, din nou, un vot de încredere în Biroul Permanent Național, așa cum a mai făcut-o de două ori până acum. Numai că, după cum susțin unii liberali, această modalitate nu este suficientă. Dacă ar dori să vadă cu adevărat de câtă încredere și susținere se bucură, președintele partidului ar trebui să convoace un congres extraordinar. Așa cum a fost ales în vara anului trecut. Asta pentru că votul restrâns din BPN nu echivalează cu cel al unui congres.

