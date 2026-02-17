Din păcate, România rămâne pe primul loc în UE a numărul de accidente rutiere cu victime

Din păcate, România rămâne pe primul loc în UE a numărul de...

177704 – 17022026 – Comisia Europeană și-a publicat raportul care urmărește progresele înregistrate în direcția atingerii obiectivului UE de a reduce la jumătate, până în 2030, numărul de decese și vătămări grave cauzate de accidente rutiere.

Cu toate că s-au înregistrat unele progrese în ceea ce privește reducerea numărului de decese rutiere, raportul arată că ritmul actual nu este suficient.

În 2024, pe drumurile europene și-au pierdut viața 19.940 de persoane. Aceasta reprezintă o scădere de 12% față de 2019, care este însă semnificativ mai mică decât reducerea anuală de 4,6% necesară în vederea îndeplinirii obiectivelor pentru 2030. Accidentele rutiere continuă să impună asupra economiei UE costuri enorme, estimate la aproximativ 2% din PIB, în timp ce, în fiecare an, până la 100.000 de persoane suferă vătămări grave care le schimbă viața.

Unele țări, inclusiv Bulgaria, România și Grecia, înregistrează în continuare un număr semnificativ mai mare de decese cauzate de accidentele rutiere decât media UE, ceea ce evidențiază necesitatea unor acțiuni suplimentare în aceste state membre. Deși în 2025 unele țări au introdus noi măsuri de politică în domeniul siguranței rutiere, impactul acestora nu se reflectă încă în datele privind siguranța rutieră.

În 2024, rata pierderilor de vieți omenești a variat de la 20 de decese la un milion de locuitori în Suedia la 78 de decese la un milion de locuitori în România.

Inspirată de sistemul spaniol, România a început pregătirile pentru instalarea unei rețele naționale de camere fixe de luat vederi pentru măsurarea vitezei, a cărei implementare este programată în prezent pentru 2026.