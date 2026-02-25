Directorul executiv adjunct pentru capabilități al Agenției Frontex, în vizită oficială în România

177787 – 25022026 – În perioada 22-24 februarie a.c., o delegație a FRONTEX, Agenția Europeana pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, condusă de Aija Kalnaja, director executiv adjunct pentru capabilități, a efectuat o vizită de lucru în România, la structurile Ministerului Afacerilor Interne.

Pe parcursul vizitei, oficialii Frontex au fost însoțiți de șeful Poliției de Frontieră Române, chestor principal de poliție Cornel-Laurian Stoica, fiind organizate întâlniri și activități comune dedicate consolidării cooperării instituționale și dezvoltării capabilităților de pregătire profesională.

a fost primită la sediul Ministerului Afacerilor Interne de secretarul de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu. Discuțiile au vizat stadiul actual al cooperării bilaterale, perspectivele de dezvoltare și rezultatele obținute prin măsurile comune implementate până în prezent, apreciate de ambele părți ca fiind foarte bune. Activitatea a fost urmată de o întrevedere, desfășurată tot la sediul MAI, pe problematica securității cibernetice, la care au participat inspectorul general al IGPF, inspectorul general al IGPR, directorul general al DGPI și prim-adjunctul inspectorului general al IGJR.

În cadrul programului, oficialii europeni au vizitat Centrul de Perfecționare Băneasa al Poliției de Frontieră Române, unde au fost prezentate progresele realizate în dezvoltarea capacităților de formare a personalului. De asemenea, delegația a vizitat sediul Unității Naționale ETIAS – Sistemul European de Informații și de Autorizare privind Călătoriile, structură a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră care găzduiește activitatea echipei de comandă a Contingentului 1 și asigură coordonarea detașărilor de resurse Frontex în zonele operaționale din România, Bulgaria, Republica Moldova și Georgia.

Programul vizitei a inclus și întâlniri la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, unde au fost prezentate facilitățile de pregătire puse la dispoziția studenților, precum și la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. Oficialii au apreciat faptul că aceste structuri sunt aliniate standardelor de pregătire europene, contribuind la formarea viitorilor specialiști în domeniul managementului frontierelor.

În ultima zi a vizitei, delegația Frontex a fost prezentă la sediul Gărzii de Coastă, unde a fost vizitat Centrul SCOMAR, componentă esențială în gestionarea integrată a frontierelor. Cu acest prilej, au fost prezentate capabilitățile tehnice și operaționale ale Poliției de Frontieră Române în asigurarea supravegherii și controlului frontierelor externe ale Uniunii Europene.

În cadrul discuțiilor, partea română și-a exprimat aprecierea pentru oportunitatea de a dezvolta conceptul unui Centru de Instruire Tactică Specializată și pentru dialogul integrat privind dezvoltarea unui viitor Centru European de Cyber Security în locația Gărzii de Coastă, inițiative care consolidează rolul activ al României în implementarea politicilor europene în domeniu. Totodată, România și-a reafirmat disponibilitatea de a găzdui programe de pregătire Frontex, oferind condiții optime de infrastructură și expertiză profesională.

La finalul vizitei, reprezentanții Frontex au apreciat nivelul ridicat al cooperării cu autoritățile române și au subliniat că România este un stat european cu rezultate foarte bune în implementarea proiectelor comune.

Părțile au convenit continuarea colaborării atât în plan operativ, cât și în domeniul pregătirii specialiștilor implicați în managementul integrat al frontierelor externe, returnare și combaterea infracționalității transfrontaliere.