Educația financiară și înțelegerea rolului asigurărilor contribuie direct la dezvoltarea durabilă și la creșterea nivelului de bunăstare

A.R.
László Borbély UNASR

  177644 – 10022026 –  László Borbély, consilierul de stat pe dezvoltare durabilă a avut o întrevedere cu reprezentanții Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) în cadrul căreia au semnat un acord de colaborare.

Documentul stabilește ariile de acțiune și activitățile concrete ce urmează a fi derulate, având ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare și responsabilizare a publicului cu privire la domeniul asigurărilor – un pilon esențial în construirea unei societăți reziliente.

Reziliența a fost tema centrală a discuțiilor, pornind de la ideea că o societate rezilientă este, înainte de toate, o societate informată. Educația financiară și înțelegerea rolului asigurărilor contribuie direct la dezvoltarea durabilă și la creșterea nivelului de bunăstare.

UNSAR a sprijinit realizarea Barometrului Bunăstării – Indicatorul compus al bunăstării în România, un instrument analitic care evaluează bunăstarea pe trei dimensiuni fundamentale: Educație, Sănătate și Bunăstare socială, oferind un cadru relevant pentru fundamentarea politicilor publice.

De asemenea, UNSAR este inițiatorul Alianței pentru Bunăstare (ABS) – o platformă multi-actor, având ca obiectiv comun promovarea bunăstării ca prioritate națională și susținerea unor măsuri proactive pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

 

