Elevi români medaliați la Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026)

177814– 28022026 – Olimpiada Internațională de Iarnă de Inteligență Artificială (IAIO 2026), Ljubljana, care a reunit peste 120 de elevi din 38 de țări elevii români au demonstrat nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și o capacitate excepțională de a antrena modele de AI și de a rezolva probleme etice complexe din lumea reală.

Rezultate obținute de acești elevii români: David Ștefan Tache (Colegiul Național „Andrei Șaguna”, Brașov) – Medalie de Argint ; Alexandru Ardeleanu (Colegiul Național „Emanuil Gojdu”, Oradea) – Medalie de Bronz ; Rareș Ștefan Stanciu (Liceul Teoretic Internațional de Informatică, Constanța) – Medalie de Bronz. Felicitări și lui Alexandru Lensu (Colegiul Național „Unirea”, Vrancea) pentru parcursul competitiv și pentru contribuția sa la succesul echipei!