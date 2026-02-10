Evaziune de peste 2 milioane de euro cu balast, nisip și pietriș, la Giurgiu

Evaziune de peste 2 milioane de euro cu balast, nisip și pietriș,...

177638 – 10022026 – Inspectorii Antifraudă au finalizat în luna februarie o serie de verificări la un operator economic din județul Giurgiu, activ în extracția și comercializarea agregatelor minerale, constatând sustragerea de la plata impozitului pe profit și TVA în valoare totală de peste 12,4 milioane de lei. Controlul a vizat activități desfășurate de societatea comercială în perioada 2022–2025, iar pentru recuperarea prejudiciului au fost dispuse măsuri asigurătorii asupra bunurilor societății, precum și demersuri pentru recuperarea redevențelor datorate exploatării fără permis.

ANAF a verificat operatorul economic care desfășura activități de extracție a pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului, precum și producția și comercializarea de agregate minerale (balast, nisip, pietriș) în județul Giurgiu.

Cercetările au evidențiat că, în perioada august 2022 – mai 2024, operatorul economic a exploatat și comercializat 500.692 m³ de agregate minerale (echivalentul a 811.121 tone) fără înregistrarea acestora în evidența contabilă. Din vânzarea acestor agregate, societatea a obținut venituri totale de 32,4 milioane lei, fără declararea veniturilor, prejudiciind bugetul de stat cu 11,3 milioane lei.

În luna aprilie 2025, aceeași societate a înstrăinat două imobile din patrimoniu fără a declara și achita impozitul pe profit și TVA aferente, în sumă totală de 1,1 milioane lei.

De asemenea, inspectorii Antifraudă au constatat că operatorul economic a exploatat agregate minerale fără permis valabil, acesta fiind expirat din iunie 2023. Astfel, au fost luate măsuri pentru recuperarea redevenței aferente cantității exploatate (500.692 m³), estimată la 1,4 milioane lei.