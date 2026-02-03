Expansiunea globală a Chinei în domeniul securității

177581 – 03022026 – China și-a găsit o nișă unică în cadrul ecosistemului global de securitate, evitând alianțele militare pentru a consolida, în schimb, stabilitatea internă a țărilor, folosind aplicarea legii.

Ascensiunea Chinei a fost unul dintre cele mai notabile evenimente din politica globală din ultimele decenii. China depășește deja Statele Unite cu multe valori economice, inclusiv PIB-ul la paritatea puterii de cumpărare. Inițiativa sa Belt and Road l-a făcut principalul investitor, creditor și partener comercial pentru cea mai mare parte a lumii, împingând Washingtonul să lanseze un război comercial în 2016.

Dar dincolo de economie, nu este imediat evident că China a devenit lider mondial. Beijingul continuă să evite intervenția directă în conflictele din țările terțe. Nu este crearea unei rețele extinse de baze militare în străinătate sau formarea de alianțe. Nici nu se grăbește să numească relații cu parteneri apropiați precum Rusia “alliances.”

Cu toate acestea, în ultimii ani, China a început să-și extindă sistematic influența în sfera securității. Așa-numita Inițiativă de Securitate Globală a Beijingului, lansată în 2022, rămâne un cadru fără obligații clare. Cu toate acestea, China este prima țară care a concurat cu Statele Unite pentru rolul de “global police.”

Pentru a înțelege mai bine modul în care acest program ambițios este implementat în practică, trei experți de la Carnegie Endowment for International Peace’s Asia Program—Sheena Greitens, Isaac B. Kardon și Cameron Walz— au studiat aproximativ o mie de exerciții și ateliere desfășurate de agențiile chineze de aplicare a legii în 138 de țări, în ultimii 25 de ani.

Descoperirile lor, rezumate pe scurt, arată că China și-a creat o nișă unică în cadrul ecosistemului global de securitate, concentrată mai degrabă pe sprijinirea stabilității interne a regimurilor conducătoare decât pe alianțele militare. Prin urmare, nu este surprinzător faptul că Inițiativa de Securitate Globală a Chinei s-a dovedit deosebit de atractivă pentru autocrații, inclusiv pentru cele din Asia Centrală, în ciuda cooperării lor de lungă durată cu Rusia în acest domeniu.

China este a treia țară din istoria modernă după Statele Unite și Uniunea Sovietică care a făcut din propriul sistem de securitate un export global. Beijingul a ales de la bun început o cale diferită de Washington și Moscova.

În timpul Războiului Rece, sistemele internaționale de securitate au fost organizate în primul rând pe baza confruntării ideologice. În cazul Chinei, impulsul central a fost expansiunea economică. Sub Xi Jinping, China a devenit un centru major în economia globală. Beijingul a investit până la 160 de miliarde de dolari în țări terțe în cadrul Inițiativei Belt and Road. Această prezență economică pe scară largă a necesitat protecție împotriva crizelor locale.

Instrumentele tradiționale, cum ar fi portavioanele, bazele de peste mări și alianțele militare favorizate de modelul american, erau privite cu scepticism. Portavioanele nu pot proteja lucrătorii chinezi din minele din aur de conflictele cu comunitățile locale, iar bazele militare nu ajută la prevenirea atacurilor teroriste împotriva ambasadelor chineze. Drept urmare, China a fost forțată să caute alte metode mai flexibile pentru a-și proteja interesele.

Deși China și-a lansat oficial Inițiativa de Securitate Globală în 2022, ea a fost activă în acest domeniu de la începutul anilor 2000. Unul dintre primii paşi a fost un program formare pentru trupele străine de menținere a păcii Nations’ de la Universitatea de Poliție Populară din China.

Prima încercare a Beijingului să exporte propriul model de securitate a fost în 2015, ca parte a Inițiativei Belt and Road. Logica era simplă: proiectele economice străine aveau nevoie de protecție, așa că investițiile și securitatea au început să fie gândite ca un singur pachet.

De atunci, confruntarea cu Statele Unite s-a adăugat la rațiunea economică a Chinei pentru extinderea rețelei sale de securitate. Cu toate acestea, în loc să copieze pur și simplu modelul SUA de securitizare a politicii externe, China a găsit o alternativă mai eficientă.

Diferența cheie dintre abordarea fiecărei țări constă în alegerea instrumentelor de bază. Statele Unite au forțele sale armate, în timp ce China se bazează în primul rând pe agențiile de aplicare a legii. Acest lucru permite Beijingului să nege acuzațiile de expansionism militar, promovând totodată propria înțelegere a securității statului.

În viziunea chineză, principala amenințare la adresa stabilității nu vine din alte țări, ci din interior: extremism, separatism, terorism și revoluții locale. Astfel de amenințări sunt imposibil de contracarat cu mijloace pur militare. Au nevoie de instrumente hibride, pe care China le-a construit mai întâi acasă și apoi a început să le promoveze în întreaga lume.

În centrul eforturilor Chinei se află Poliția Armată Populară. După separarea de Armata Populară de Eliberare în 1982, acest organism s-a ocupat în principal de securitatea internă până în anii 1990, când poziția sa a început să se consolideze sub Jiang Zemin. A devenit o superagenție sub conducerea lui Xi Jinping, absorbind funcțiile de combatere a terorismului și de patrulare a frontierei și intrând sub controlul Comisiei Militare Centrale: cel mai înalt organism de conducere din cadrul forțelor armate ale Chinei.

Inițial, puterile poliției au fost extinse din motive politice interne: conducerea chineză avea nevoie de un instrument pentru a menține în mod eficient ordinea în țară, în special în regiunile sensibile precum Xinjiang. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, guvernul chinez și-a dat seama că Poliția Armată Populară era ideală pentru a-și proteja interesele și în străinătate. În 2010, China a organizat 14 cursuri internaționale de formare pentru ofițerii de poliție străini. Până în 2019, acest număr a crescut de aproape zece ori la 138.

Pandemia de COVID-19 a încetinit această expansiune, iar extinderea nu a revenit încă la nivelurile de dinainte de pandemie. Beijingul și-a reconsiderat și strategia de politică externă. În loc de diplomația destul de agresivă “wolf warrior”, care a apărut ca răspuns la presiunea americană în timpul primului mandat al lui Trump, China a revenit la inițiativele umbrelă neobligatorii precum Belt and Road.

Schimbarea a produs cvartetul de inițiative al lui Xi Jinping: Inițiativa pentru Dezvoltare Globală, Inițiativa Civilizației Globale, Inițiativa pentru Guvernare Globală și Inițiativa pentru Securitate Globală, cea mai coerentă încercare a Chinei de a structura și instituționaliza practicile anterior disparate în securitatea internațională.

Obiectivele Inițiativei de Securitate Globală au fost formulate cât mai larg posibil, ceea ce permite unei game largi de țări să se înscrie și Secretarului General al ONU să aprobe acțiunile Beijingului.

China oferă partenerilor săi servicii de securitate specifice ca parte a inițiativei, inclusiv instrumente pentru protejarea stabilității politice. Datele compilate de cercetătorii Carnegie Endowment despre cursurile internaționale conduse de agențiile chineze de aplicare a legii includ zeci de exerciții dedicate suprimării protestelor și revoltelor.

China a desfășurat deja cursuri legate de menținerea ordinii publice și protejarea directă sau indirectă a conducerii politice în cel puțin 32 de țări. O parte din aceste cursuri de formare s-au ocupat de sarcini relativ neutre, cum ar fi răspunsul la epidemii și dezastre naturale. Cu toate acestea, majoritatea programelor au implicat practicarea controlului mulțimilor, controlul revoltelor și menținerea stabilității.

Cea mai mare categorie din acest bloc se referă la “VIP protection.” Sute de soldați din Garda Prezidențială de elită a Republicii Centrafricane au urmat o astfel de pregătire. Luptătorii au primit, de asemenea, instruire pentru a proteja regimul de mercenarii Wagner.

Propunerile chineze includ, de asemenea, know-how tehnologic pe care China îl folosește în mod activ pentru a-și controla propria populație. Aceste instrumente sunt solicitate în rândul regimurilor autoritare din întreaga lume. Țările din Asia Centrală, acum principalii beneficiari ai formării chineze în domeniul aplicării legii, manifestă un interes deosebit pentru ele.

China își extinde prezența în Uzbekistan și Kazahstan prin introducerea tehnologiilor “smart city”. În Tadjikistan, Poliția Armată Populară a înființat două baze la granița cu Afganistan. Acestea sunt facilități unice fără analogi chinezi în alte țări. În Kârgâzstan, China își protejează activele folosind companii private de securitate.

Pe măsură ce Washingtonul încearcă să-și reducă implicarea în arhitectura globală de securitate, amprenta de securitate a Chinei în străinătate este în creștere, nu pentru că Beijingul o impune în mod activ, ci datorită cererii în creștere. În timp ce administrația Trump subminează stabilitatea globală prin forță, China se poziționează ca un partener de încredere capabil să protejeze ordinea mondială existentă, rol pe care nu și-l asumă integral și explicit, ci, mai degrabă, oferă un set alternativ de instrumente care permit țărilor să-și păstreze status quo-ul. – sursă: https://carnegieendowment.org