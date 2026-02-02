FABC cere intervenția Avocatului Poporului în legătură cu neplata primei zile de concediu medical

177563 – 02022026 – Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) contestă la Avocatul Poporului măsura neplății primei zile de concediu medical, considerând-o discriminatorie pentru pacienții cronici.

FABC solicită, printr-o scrisoare deschisă, intervenția Avocatului Poporului în legătură cu măsura intrată în vigoare în data de 1 februarie, prin care prima zi de concediu medical nu mai este plătită.

Federația consideră că adoptarea nu a fost susținută de o fundamentare adecvată și că limitarea abuzurilor privind concediile medicale nu poate fi făcută printr-un alt abuz.

În scrisoarea semnată de președintele Federației, Cezar Irimia, se arată că pentru un angajat fără afecțiuni cronice, neplata primei zile înseamnă o pierdere ocazională, în timp ce pentru pacienții cronici aflați în tratamente recurente ea se aplică de fiecare dată când tratamentul impune absența de la locul de muncă, ceea ce duce la zeci de zile neplătite anual.

Federația își rezervă dreptul de a solicita sprijinul instanțelor europene competente, întrucât măsura poate intra în conflict cu principiul nediscriminării, dreptul la protecție socială și dreptul la sănătate.