177801 – 26022026 – Pentru a marca aniversarea Centenarului unei organizații reprezentative pentru domeniul filatelic, la nivel mondial, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulație joi, 26 februarie a.c., emisiunea de mărci poștale Federația Internațională de Filatelie, 100 de ani. .

Emisiunea, are în componență o marcă poștală, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, în format liliput (130×90 mm) și o mapă filatelică cu produse speciale, în tiraj limitat, marcând o premieră filatelică mondială – cel mai mic timbru poștal din lume.

Mapa filatelică conține două piese de mare interes filatelic, în ediție limitată, numerotate:

– blocul nedantelat de 4 timbre cu tête-bêche, reproduceri în miniatură ale primului timbru românesc, „Cap de Bour” – emisiunea I, 27 parale.

– al doilea bloc este o adaptare a frontispiciului ziarului unionist din 1859, „Zimbrulu și Vulturulu” pe care se regăsește un ștraif de 5 timbre miniaturale ale emisiunii aniversare FIP, 100 de ani, replici ale timbrului „Cap de Bour” – emisiunea I, 27 de parale, respectiv un ștraif de 4 timbre ale emisiunii aniversare, cu aceleași caracteristici. Piesa aminteste de cea mai scumpă piesa filatelică adjudecată la o licitație publică, respectiv ziarul mai sus amintit, francat cu 8 timbre de 5 parale „Porto Gazetei” din 1858.

Timbrul cu valoarea nominală de 9 lei, concept al designerului George Ursachi, reproduce în miniatură timbrul de 27 parale din emisiunea I – Cap de Bour (1858).

Colița emisiunii, având timbrul cu valoarea nominală de 30 Lei, realizată de Tudor Banuș, pictor, gravor, ilustrator de carte, diplomat în arhitectură, este un omagiu adus celor 100 de ani ai Federației Internationale de Filatelie și indirect acestui instrument miraculos care reușește să lege oamenii între ei (prin poștă: scrisoarea!) și este pe deplin un obiect cultural, atunci când criteriile estetice sunt îndeplinite.

Pe colița emisiunii sunt inserate sigla Federației Internaționale de Filatelie și sigla Federației Filatelice Române.

Fondată la Paris, la 18 iunie 1926, Federația Internațională de Filatelie (FIP) este organizația mondială care coordonează și promovează filatelia, respectiv colecționarea și studiului timbrelor și materialelor poștale. Creată cu scopul de a promova filatelia, de a încuraja prietenia internațională și de a organiza mari expoziții competitive, FIP a evoluat de la o structură inițial europeană la o rețea globală care coordonează activitatea filatelică la nivel mondial.

Cu sediul la Zürich, Elveția, FIP reunește peste 90 de federații naționale membre din întreaga lume, acționând ca organism de vârf al filateliei mondiale și ca autoritate supremă în definirea disciplinelor filatelice moderne.

În anul 2026, FIP marchează un secol de activitate neîntreruptă în sprijinul dezvoltării filateliei – adesea numită „Regele hobby-urilor” consolidând standardele competiționale și promovând cercetarea de specialitate.

Obiectivele fundamentale ale FIP includ:

promovarea filateliei la nivel mondial;

organizarea și acordarea patronajului pentru expoziții mondiale;

stabilirea regulamentelor și standardelor de jurizare (GREX, GREV);

încurajarea cercetării filatelice și a literaturii de specialitate;

sprijinirea tinerilor filateliști prin dezvoltarea clasei Youth.

Structura de conducere a FIP este alcătuită din Congresul FIP – organul suprem decizional –, Comitetul Executiv (Board) și comisii specializate pentru fiecare clasă competițională. Congresul are loc o dată la doi ani, de regulă în cadrul unei expoziții internaționale majore, și stabilește direcțiile strategice ale organizației.

FIP recunoaște următoarele clase competiționale: Filatelie tradițională, Istorie poștală, Aerofilatelie, Astrofilatelie, Filatelie tematică, Clasa Open, Maximafilie, Filatelie fiscală, Cărți poștale, Literatură filatelică și Tineret.

Prin patronajul acordat expozițiilor mondiale (FIP World Exhibitions), expozițiilor internaționale specializate și expozițiilor continentale organizate prin federațiile regionale, FIP ridică standardul competițional și asigură un sistem riguros de evaluare. Jurizarea se realizează conform regulamentelor FIP, iar distincțiile includ medalii (Aur Mare, Aur, Vermeil Mare etc.) și premii speciale.

La nivel internațional, FIP are un rol esențial în:

stabilirea regulilor și regulamentelor de evaluare a exponatelor;

coordonarea relațiilor dintre organizațiile filatelice naționale;

combaterea emisiunilor ilegale de timbre și a falsurilor, precum și menținerea standardelor etice, în colaborare cu Uniunea Poștală Universală (UPU);

încurajarea schimburilor culturale prin expoziții și colaborări internaționale.

Pentru un filatelist, participarea la o expoziție sub patronaj FIP reprezintă o recunoaștere internațională a valorii colecției, oportunitatea de calificare pentru expoziții mondiale și consolidarea prestigiului în cadrul comunității filatelice.

În perioada modernă, FIP și-a extins activitatea și în zona dezvoltării filateliei la nivel global. În 1990, în colaborare cu Uniunea Poștală Universală (UPU), a contribuit la înființarea Asociației Mondiale pentru Dezvoltarea Filateliei (WADP), consolidând eforturile de promovare și protecție a domeniului.

Anul aniversar 2026 este marcat de o serie de expoziții de anvergură mondială, între care:

Expoziția Mondială Specializată DUBAI 2026 (4 – 8 februarie);

Expoziția Generală Mondială BOSTON 2026 (23–30 mai);

Expoziția Mondială Specializată MACAO 2026 (26 iunie – 1 iulie);

Expoziția Specializată World Stamp Championship (WSC)PHILATAIPEI 2026 (20–25 noiembrie).

În cadrul Muzeului Recordurilor Românești din București, sunt prezentate materiale realizate cu ocazia expozițiilor filatelice sub patronaj FIP (prima fiind organizată la Alger în 1930).

Colecția Muzeului, unică în lume, cuprinde peste 13.000 de piese: buletine, cataloage, palmarese, plicuri, timbre și ștampile, medalii, plachete, insigne și tot ceea ce a fost realizat de comitetele de organizare națională, precum și de federațiile filatelice participante.

De-a lungul unui secol, FIP a evoluat constant pentru a sprijini colecționarii, cercetătorii și organizatorii de expoziții, adaptându-se noilor realități, inclusiv prin promovarea filateliei prin mijloace digitale și tradiționale. Astăzi, Federația Internațională de Filatelie este recunoscută la nivel global ca autoritatea de referință în evaluarea colecțiilor de elită și în definirea standardelor filatelice contemporane.

Machetarea acestei emisiuni filatelice a fost realizată de George Ursachi și Tudor Banuș.

Emisiunea este disponibilă de joi, 26 Februarie a.c., în rețeaua magazinelor Romfilatelia din București, Brașov, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, precum și în magazinul nostru online.