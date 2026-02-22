Festivalul de Film de la Berlin 2026: Premii pentru „Atlasul Universului” și „De capul nostru”

Festivalul de Film de la Berlin 2026: Premii pentru „Atlasul Universului” și...

Drama politică „Litere galbene" de Ilker Çatak a câștigat marele premiu la Festivalul Internațional de Film de la Berlin din 2026. Si cinematografia românească, a fost premiată la ediția din acest an.

„Atlasul Universului” a fost premiat la Berlinală cu Mențiunea Specială a Juriului în competiția Generation Kplus, dedicată tinerilor spectatori, regizat de Paul Negoescu, este primul film românesc pentru copii participant și premiat la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

Filmul produs de Radu Stancu și Ioana Lascăr (deFilm) și coprodus de Poli Angelova, Nikolay Todorov (Screening Emotions, Bulgaria) și Carmen Rizac (Avanpost Media, România), a primit astăzi Mențiunea Specială a Juriului internațional al Berlinale Generation Kplus, secțiunea competitivă dedicată filmelor pentru copii a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, ediția 76.

Scris de Mihai Mincan și Paul Negoescu, lungmetrajul „Atlasul Universului” a avut premiera mondială la Berlin, unde a fost apreciat deopotrivă de public și de criticii de film pentru povestea sa specială, talentul actorilor, muzică, sunet și imagine.

Iar premiul de la Berlinale, o mențiune oferită pentru realizări deosebite, confirmă și aprecierea juriului internațional. „Suntem foarte bucuroși că filmul nostru a fost vizionat și primit cu atâta căldură de un public minunat la acest festival extraordinar”, a declarat regizorul Paul Negoescu.

O aventură sensibilă despre curaj, prietenie și descoperirea de sine, „Atlasul Universului” urmărește un băiat de zece ani care, după ce cumpără din greșeală doi pantofi pentru piciorul drept, pornește într-o călătorie ca să-l găsească pe cel stâng.

Protagonistul filmului este Matei Donciu, un copil talentat de 11 ani, aflat la prima sa experiență cinematografică. Din distribuție mai fac parte actorii Marin Grigore, Andreea Grămoșteanu, Andrei Mateiu, alături de copiii Johanna Mild, Călin Petru, Sofia Marinescu și mulți alții. Imaginea este semnată de Ana Drăghici, iar Mihai Codleanu este editorul filmului.

De scenografie și costume s-au ocupat Iulia și Victor Fulicea. Marius Leftărache semnează muzica și designul de sunet. Directorul de casting al filmului a fost Florentina Bratfanof.

Un al doilea succes românesc vine din secțiunea Forum, unde filmul „De capul nostru”, o coproducție România–Italia, a primit CICAE Art Cinema Award.

Premiul, acordat de Confederația Internațională a Cinematografelor de Artă, sprijină distribuția filmului în rețeaua globală de cinematografe de artă.

Filmul urmărește povestea unor adolescenți dintr-un oraș mic din România, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, și explorează singurătatea, maturizarea forțată și nevoia de apartenență.

Ediția a 76-a a Festivalului Internațional de Film de la Berlin se desfășoară între 12 și 22 februarie și a reunit producții din întreaga lume.