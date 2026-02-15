Fitch Ratings reconfirmă ratingul suveran al României

177692 – 15022026 – Agenția de evaluare Fitch Ratings a reconfirmat, pe 13 februarie 2026, ratingul suveran al României la nivelul BBB- pentru datoria pe termen lung în valută, menținând perspectiva negativă. Decizia de reconfirmare este susținută de nivelul PIB-ului pe cap de locuitor și al indicatorilor de guvernanță, care se situează peste media țărilor din aceeași categorie de rating , precum și de statutul de membru al Uniunii Europene și de fluxurile de capital europene care favorizează convergența veniturilor și accesul la finanțare externă.

„Reconfirmarea calificativului de investiții de către Fitch Ratings, în ciuda provocărilor, arată că partenerii noștri externi au încredere în capacitatea acestui Guvern de a lua deciziile pentru stabilitatea României. Am preluat un deficit care atingea niveluri record și am luat deciziile necesare pentru a-l reduce, stabilizând totodată datoria publică. Prioritatea acestui Guvern rămâne continuarea acestui proces de disciplină bugetară și de ajustare fiscală, pentru a ne încadra pe traiectoria agreată cu Comisia Europeană pe termen mediu și a relansa economia pe baze sustenabile, în limita spațiului fiscal existent. Toate aceste acțiuni ne conduc la reducerea costurilor de finanțare, obiectivul pe termen mediu fiind îmbunătățirea ratingului de țară.”, subliniază Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Agenția evidențiază implementarea rapidă a măsurilor de consolidare, care au pus deficitul bugetar pe o traiectorie descendentă. Printre acțiunile determinante se numără aplicarea creșterii TVA din august 2025 și planul de înghețare a cheltuielilor publice pentru anul 2026, măsuri care sunt estimate să reducă deficitul ESA cu aproape 2 puncte procentuale în cursul acestui an.

Raportul Fitch notează, de asemenea, o îmbunătățire a condițiilor de finanțare, reflectată prin scăderea costurilor de împrumut (cu aproximativ 100 bps de la peste 7.4% la 6.5% în perioada octombrie 2025-prezent) și un apetit solid al investitorilor pentru împrumuturile suverane. Această stabilitate este consolidată de accesul la resursele europene, unde granturile din Planul Național de Redresare și Reziliență oferă o protecție importantă împotriva riscurilor externe și reduc dependența de piețele externe.

Prognozele Fitch indică o creștere economică ce va rămâne sub potențialul de 2% până în 2027, pe fondul eforturilor de consolidare fiscală și al cererii externe slabe. În ceea ce privește datoria publică, agenția estimează că aceasta a ajuns la aproape 59% din PIB la finele anului 2025 și proiectează o creștere spre 63% în 2027 și în absența unor măsuri suplimentare de ajustare, va continua sa crească.

Factorii care ar putea conduce la o îmbunătățire a perspectivei de rating includ încrederea ca progresele constante în consolidarea fiscală vor susține stabilizarea datoriei publice pe termen mediu, precum și o reducere structurală a deficitului de cont curent. Menținerea calificativului investment grade rămâne esențială pentru România, influențând direct capacitatea de finanțare și interesul investitorilor pentru economia națională.

Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze execuția bugetară cu maximă rigoare pentru a asigura sustenabilitatea finanțelor publice și respectarea angajamentelor asumate.