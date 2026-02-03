Generalul Gheorghiță Vlad, decorat cu Marea Cruce a Medaliei Militare de Merit de Portugalia

177574 – 03022026 – Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a efectuat recent o vizită oficială în Portugalia, la invitația omologului său, generalul José Nunes da Fonseca, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Portugheze.

Pe parcursul discuțiilor, a fost evidențiat nivelul ridicat al cooperării militare bilaterale și contribuția concretă a celor două armate la securitatea regională și euro-atlantică, inclusiv prin dislocări aliate, rotații de militari portughezi în România și participarea constantă la exerciții comune desfășurate în cadrul NATO.

Totodată, generalului Vlad i-a fost înmânată, de către generalul Nunes da Fonseca, Marea Cruce a Medaliei Militare de Merit, distincție conferită de președintele Republicii Portugheze în semn de apreciere pentru contribuția adusă de șeful Statului Major al Apărării la consolidarea relațiilor militare bilaterale și la întărirea cooperării aliate.