GEYC, șef de rețea al Fundației Anna Lindh în România, pentru intervalul 2026-2028

177590 – 04022026 – Ministerul Afacerilor Externe a derulat, cu începere de la 8 decembrie 2025, o procedură de selecție publică pentru desemnarea unei organizații a societății civile ca Șef al Rețelei Naționale (Head of Network) al Fundației Anna Lindh România, pentru intervalul 2026-2028, circumscris noului ciclu de programare multianuală a activității Fundației Euro – Mediteraneene Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF).

A fost selectată ca Șef al Rețelei Naționale (Head of Network) al Fundației Anna Lindh România, pentru intervalul 2026-2028, organizația Group Of The European Youth For Change/GEYC.

Argumentele care au stat la baza deciziei comisiei de evaluare au vizat expertiza concretă în domeniul de activitate al Fundației Euro–Mediteraneene Anna Lindh, cultivarea valorilor comune membrilor ALF, abordările inovatoare și creative în promovarea respectului pentru egalitate, diversitate și solidaritate, experiența în cooperarea cu organizații ale societății civile din zona euro-mediteraneeană, precum și angajamentul civic, capacitatea organizatorică, respectiv contribuția proiectelor derulate la obiectivul educării publicului, al conștientizării interculturale și al dialogului între comunitățile de pe ambele țărmuri ale Mediteranei.

Fundația Euro-Mediteraneană Anna Lindh pentru Dialog între Culturi (ALF), lansată în 2005, este o organizație inter-guvernamentală, care mobilizează rețele ale organizațiilor societății civile, la nivel național, dedicate promovării dialogului intercultural în regiunea Mediteranei.

Participarea la activitățile ALF oferă oportunitatea unei largi implicări a membrilor societății civile din România în scopul susținerii obiectivelor statutare ale organizației, dedicate, cu precădere, consolidării relațiilor de cooperare în spațiul euro-mediteraneean pe palierul social-cultural, precum şi în domeniul schimburilor universitare. În scopul popularizării tematicilor specifice, ALF-România organizează diverse tipuri de activități, conferințe și workshop-uri, precum şi alte activități specifice.