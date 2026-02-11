Grapini propune ca, în funcție de decizia CCR, Guvernul să notifice Comisia Europeană în privința pensiilor magistraților

177655 – 11022026 – Pierderea unor fonduri europene esențiale devine un risc real, iar Guvernul este chemat să reacționeze rapid. Întârzierile și deciziile Curții Constituționale sunt criticate dur.

Eurodeputatul PSD Maria Grapini consideră că România nu va pierde banii din PNRR dacă știe ce are de făcut. În situația în care CCR amână, din nou, o soluție privind pensiile magistraților, Guvernul ar trebui, în opinia lui Grapini, să notifice Comisia Europeană și să explice că nu este vina lui pentru întârzierea acestei reforme. Grapini nu înțelege tergiversarea situației, mai ales că legea nu are aplicabilitate începând de mâine, existând formule tranzitorii care se întind pe 18 ani.

Reforma pensiilor magistraților este, din nou, astăzi, pe masa CCR. Curtea poate da un verdict și în cazul în care unul dintre membrii săi este în concediu.