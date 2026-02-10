Grup de lucru româno-britanic pentru comerț și investiții

177636 – 10022026 – În cadrul vizitei pe care o desfășoară la Londra, în perioada 9-10 februarie 2026, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu ministrul pentru afaceri externe, Commonwealth și dezvoltare, Yvette Cooper.

Discuțiile au reliefat nivelul excelent al dialogului bilateral, bazat pe relațiile politice, economice, sectoriale și de securitate dinamice, precum și pe un Parteneriat Strategic solid.

Au fost evocate cele mai recente repere ale relației bilaterale, precum vizita Președintelui României, Nicușor Dan, la Londra, în decembrie 2025, care a inclus o audiență privată cu Majestatea Sa Regele Charles al III-lea, precum și desfășurarea, în octombrie 2025, la București, a primului Dialog Strategic româno-britanic de la semnarea Declarației Comune reînnoite privind Parteneriatul Strategic dintre România și Regatul Unit (Londra, 2023).

Cei doi miniștri au reconfirmat viziunea comună asupra păcii și securității, precum și angajamentul ferm față de securitatea euroatlantică, materializat inclusiv prin participarea Regatului Unit, în cadrul NATO, la misiuni desfășurate pe teritoriul României.

Totodată, a fost exprimat interesul de a continua valorificarea contribuției remarcabile la consolidarea relației bilaterale a celor peste 1,3 milioane de cetățeni români care trăiesc în Regatul Unit.

Cei doi oficiali au notat tendințele dinamice în ceea ce privește schimburile economice bilaterale, evidențiind potențialul semnificativ al cooperării în plan economic și în ceea ce privește investițiile reciproce.

La propunerea ministrului Oana Țoiu a fost agreată înființarea unui grup de lucru pentru comerț și investiții, în logica parteneriatului strategic bilateral, acesta urmând să definească domeniile și oportunitățile prioritare de interes comun, precum și să contureze un plan de acțiune.

Conform datelor disponibile, în 10 luni din 2025 schimburile comerciale de bunuri s-au ridicat la valoarea de 3,48 miliarde euro, Regatul Unit ocupând locul 11 în topul investitorilor străini direcți. Inițiativa Grupului de lucru se înscrie în eforturile dedicate stimulării investițiilor strategice în domenii precum energia regenerabilă, retail, sănătate, tehnologie sau IT.

Un element pozitiv important, salutat în discuția cu omologul britanic, este intrarea în vigoare a Convenției între România şi Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe câştiguri de capital. Încheierea acestei Convenții este rezultatul dorinței celor două părți de actualizare a cadrului juridic în domeniu, reprezentat de Convenția bilaterală pe această temă din 1975, în vigoare anterior.

Pentru a asigura o aplicare rapidă și transparentă a noilor reguli, ministrul Oana Țoiu a semnat pe 29 ianuarie ordinul de ministru pentru publicarea în Monitorul Oficial, finalizând astfel etapele administrative necesare pentru ca beneficiile Convenției să poată fi accesate de îndată de mediul de afaceri și cetățeni.

Ministrul Oana Țoiu a anunțat că a discutat și despre cursurile de limba engleză în România, a Lectoratului de limba română de la Oxford și extinderea accesului la cursuri de limbă română în școlile britanice”, a declarat Oana Țoiu, ministrul afacerilor externe.

În contextul discuțiilor legate de securitatea europeană și euroatlantică, ministrul Oana Țoiu a punctat că România va prioritiza consolidarea capacităților, îmbunătățirea interoperabilității, stimularea producției de apărare și valorificarea inovației, cu asigurarea complementarității între procesele UE și NATO. Partea română a subliniat importanța continuării excelentei cooperări cu partenerii britanici, atât în domeniul combaterii dezinformării, cât și în consolidarea capacităților de comunicare strategică.