IGSU: Avertizări meteo de ninsori viscolite

177766 – 23022026 – Mâine, în intervalul 10:00–20:00, în Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local în Carpații Occidentali, sunt așteptate ninsori viscolite, cu depuneri de zăpadă, vizibilitate redusă sub 100 de metri și intensificări ale vântului.

Totodată, vântul se va intensifica și în Banat, Oltenia, precum și local în Transilvania și în sud-vestul Muntenia, unde vitezele vor fi cuprinse între 50 și 70 km/h.

Evitați să porniți la drum pe timp de viscol şi ninsoare puternică, iar dacă deplasarea este absolut necesară, informați-vă în prealabil dacă pe traseul stabilit nu sunt drumuri blocate.

Asigurați-vă că autovehiculul este echipat pentru circulația în condiții de iarnă: anvelope de sezon, lanțuri antiderapante, lopată și alte echipamente necesare.

În cazul vântului puternic, evitați trecerea prin apropierea copacilor, stâlpilor, panourilor publicitare sau elementelor de construcție ce pot fi ușor dislocate.

Urmăriți la posturile radio/TV buletinele meteorologice și recomandările autorităților.

Pentru mai multe informații, consultați site-ul oficial al Administrației Naționale de Meteorologiehttps://www.meteoromania.ro/avertizari/

Accesați https://fiipregatit.ro sau utilizați aplicația de mobil DSU, pentru informații despre cum să acționați înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență.