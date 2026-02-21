IGSU: Efecte hidro-meteorologice în desfășurare, ora 18:00

177752 – 21022026 – Odată cu lăsarea serii, forțele aflate sub coordonarea și coordonarea operațională a Departamentului pentru Situații de Urgență își intensifică acțiunile pentru a limita efectele vremii nefavorabile. Pompierii, paramedicii, ambulanțierii, asistenții, salvamontiștii, polițiștii și jandarmii lucrează integrat, fiind prezenți pe principalele artere rutiere și în localitățile afectate pentru a oferi sprijin imediat celor care au nevoie.

Concentrarea noastră rămâne pe deblocarea căilor de acces și pe siguranța cetățenilor. Echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze pe tot parcursul nopții, monitorizând punctele critice pentru a preveni izolarea comunităților sau blocarea urgențelor medicale. Rămânem în alertă până când starea de normalitate va fi restabilită în toate județele vizate.

La momentul raportării (ora 18:00) sunt intervenții în desfășurare în 3 localități din 2 județe (CL, IL) și municipiul București, unde 3 autovehicule cu aproximativ 7 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil.

Nu sunt semnalate urgențe la care echipajele de intervenție să nu poată ajunge.

La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile.

Din punct de vedere al alimentării cu energie electrică se înregistrează avarii în 7 localități din 4 județe (AG, DB, PH și TR) însumând un număr de aproximativ 2.141 consumatori finali afectați.

*Starea rețelei de drumuri se prezintă astfel:*

Trafic rutier:

Trafic închis:

– 2 tronsoane de drum național (1 între județele Ialomița și Buzău, 1 între județele Ilfov și Călărași);

– 20 tronsoane de drum județean, în județele Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova și Teleorman.

Trafic restricționat:

Masa maximă autorizată > 7.5 tone:

– 2 tronsoane de drum național în județul Călărași.

Trafic aerian:

– nu sunt semnalate curse anulate sau piste închise.

Trafic naval:

– județul Constanța – manevrele rămân suspendate în portul Mangalia;

– județul Tulcea – manevre suspendate în Bara Sulina.

Trafic feroviar – nu sunt înregistrate blocaje de trafic feroviar.

RECOMANDĂRI PENTRU NOAPTE:

Evitați deplasările nocturne: Vizibilitatea redusă și viscolul fac drumurile mult mai periculoase după lăsarea întunericului.

Atenție la polei: Chiar dacă drumul pare curățat, temperaturile scăzute pot favoriza formarea straturilor de gheață.

Solidaritate: Dacă observați persoane fără adăpost sau oameni aflați în dificultate din cauza frigului, alertați imediat autoritățile.

Salvatorii sunt la datorie și monitorizează situația în timp real. Vom reveni cu noi actualizări.

În caz de urgență, apelați 112!

Detalii meteo: www.meteoromania.ro

Ghiduri de pregătire: www.fiipregatit.ro