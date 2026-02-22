IGSU: Vremea de iarnă continuă să afecteze mai multe zone din țară

177755 – 22022026 –
- 18 tronsoane de drum județean rămân închise (Brăila, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Prahova);
- 1 tronson de drum național este restricționat pentru vehicule >3,5 t (Ialomița–Buzău);
- 4 curse aeriene întârziate pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” – aprox. 650 pasageri afectați;
- Manevre navale suspendate în Constanța Sud-fluvial și Bara Sulina;
- Fără blocaje pe calea ferată;
- 40 camioane în așteptare la PTF Isaccea (sens ieșire).
În județul Giurgiu (DN5D), traficul este oprit din cauza coloanei de camioane formate pe fondul lucrărilor la Podul Giurgiu–Ruse, circulația fiind deviată.
Efectivele Ministerului Afacerilor Interne rămân mobilizate pentru siguranța populatiei.