Ilie Bolojan nu vrea ca PNL să se ”userizeze”, dar nici să se ”pesedizeze”

177641 – 10022026 – Președintele PNL Ilie Bolojan a răspuns, într-un interviu acordat Digi24, acuzelor privind ”userizarea” partidului, acuze formulate cu o zi înainte, la Antena 3 CNN, de vicepreședintele Hubert Thuma.

Ilie Bolojan: ” (PNL – n.n.) Nu trebuie nici să se ”userizeze”, dar nici să se ”pesedizeze”, trebuie să rămână acel partid care îşi conservă identitatea, un partid care contribuie la modernizarea României dar care păstrează tradiţiile şi susţine oamenii care lucrează în ţara asta”.

Întrebat cum comentează afirmaţiile vicepreşedintelui Thuma referitoare la faptul că s-a înconjurat „la cabinetul prim-ministrului de membri USR şi REPER”, Bolojan a răspuns: ”Am căutat întotdeauna să mă înconjor cu profesionişti şi toţi cei pe care i-am nominalizat atunci când a depins de mine, am căutat să stăpânească domeniul în care lucrează. Şi cred că Partidul Naţional Liberal dacă doreşte să recâştige încrederea, să-şi întărească cota de încredere şi să rămână un partid relevant, trebuie să se bazeze pe profesionişti, trebuie să susţină oameni performanţi”.

El a explicat că în momentul preluării funcţiei de prim-ministru nu au fost alte persoane care să își asume funcția din cauza măsurilor nepopulare care trebuiau luate.

Președintele PNL a răspuns şi acuzațiilor că nu l-a susţinut pe Crin Antonescu pentru a ajunge președinte al României: „Am auzit de relatări legate de discuţii care au avut loc în anul 2024 sau întâmplări legate de 2025. Românii acum sunt cei care au hotărât cine a intrat în turul al doilea şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale, iar eu în calitatea pe care am avut-o în acel interval, dacă vă aduceţi aminte, în calitate de preşedinte interimar al României, aveam constrângerile care ţin de o astfel de funcţie, eram într-o poziţie de preşedinte interimar, care nu aveam legitimitatea unui vot popular în spate, veneam într-o situaţie foarte tensionată, dacă ne aducem aminte, despre scăderea cotei de încredere a instituţiei Prezidenţiale şi totuşi în aceste condiţii am făcut ceea ce a ţinut de mine, exprimându-mi personal o anumită preferinţă, dar românii au decis cine a intrat în turul 2 şi cine a câştigat alegerile prezidenţiale şi trebuie să le respectăm acest vot. Acum, păreri legat de ce a fost, cum a fost, nu au niciun fundament care se bazează pe realitate”.

De remarcat că Ilie Bolojan nu a oferit un răspuns tranșant cu privire la discuțiile avute cu Hubert Thuma și alți doi reprezentanți ai partidului în care a sugerat o eventuală susținere a lui Mircea Geoană sau a Elenei Lasconi pentru funcția de președinte al României.