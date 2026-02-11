IMM România și ANAF vor să colaboreze pentru eliminarea muncii la negru

177650 – 11022026 – Reprezentanții IMM România a avut o întâlnire de lucru cu Adrian Nicuşor Nica, președintele ANAF, pentru identificarea și stabilirea unor direcții concrete de colaborare în beneficiul întreprinderilor mici și mijlocii din România.

Cele două entități vor colabora pentru elaborarea unor metodologii de control pe domenii de activitate (agricultură, comerț, service-uri auto, pază și protecție etc.), pentru o aplicare unitară și predictibilă a legislației fiscale, debirocratizare prin simplificarea SPV, combaterea muncii la negru și a concurenței neloiale și consolidarea capacității instituționale a ANAF.