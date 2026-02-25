 IMM-urile, actori cheie pentru reziliența regiunilor estice

177780 – 25022026 – IMM România salută adoptarea Strategiei Comisiei Europene privind regiunile estice ale Uniunii Europene care se învecinează cu Rusia, Belarus și Ucraina – „Strong regions for a safe Europe” (COM(2026) 82 final). Documentul reafirmă faptul că securitatea și prosperitatea Uniunii depind direct de forța economică și socială a acestor regiuni de frontieră.

Măsurile sunt oportune și esențiale pentru consolidarea coeziunii teritoriale în statele membre ale UE care se învecinează cu Ucraina, Belarus și Federația Rusă, iar acest demers reprezintă un pas important în recunoașterea și abordarea provocărilor economice, sociale, de mediu și de securitate cu care se confruntă regiunea Mării Negre. Astfel, strategia vizează realizarea de acțiuni suplimentare în cinci domenii cheie: securitate și apărare, asigurarea investițiilor, valorificarea punctelor forte locale ale regiunilor, îmbunătățirea conectivității și concentrarea pe oameni, deoarece rezistența oricărei regiuni constă în puterea comunităților sale.

„România are cea mai lungă frontieră cu Ucraina dintre statele membre ale Uniunii Europene, ceea ce ne conferă nu doar o responsabilitate strategică, ci și una economică majoră. Încă de la începutul conflictului din Ucraina, IMM România a susținut necesitatea unui program european dedicat consolidării rezilienței regiunilor de frontieră. Organizațiile noastre membre contribuie activ la implementarea acestui demers însă, IMM-urile din zona de graniță sunt direct afectate de contextul geopolitic, iar investițiile au avut de suferit. Tocmai de aceea, sprijinul concret și adaptat IMM-urilor este esențial pentru stabilitatea economică și socială a acestor regiuni”, Florin Jianu, președinte IMM România.

Pentru IMM-uri, transformarea „libertății de a rămâne” într-o realitate în regiunile de frontieră estice înseamnă abordarea unor probleme structurale precum legături de transport insuficiente, acces limitat la centre de formare, servicii publice reduse și acces restricționat la finanțare. Investițiile direcționate în infrastructură, servicii locale și conectivitate digitală sunt esențiale pentru a preveni un cerc vicios al declinului.

Investițiile în IMM-uri în aceste regiuni sunt, prin urmare, extrem de relevante pentru consolidarea regiunilor noastre de frontieră estice și creșterea rezilienței acestora, IMM România susține ideea atragerii investițiilor private prin furnizarea de garanții finanțate din fonduri regionale și de coeziune.