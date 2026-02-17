În linie dreaptă

177703 – 17022026 – Ministerul Justiției a anunțat lista candidaților care au trecut de comisia care a evaluat îndeplinirea condițiilor legale de participare pentru candidații înscriși la selecţia procurorilor pentru ocuparea funcțiilor de procuror general şi de adjunct al procurorului general ai Parchetului General, procuror-şef şi procurori-şefi adjuncți ai DNA şi procuror-şef şi procurori-şefi adjuncţi ai DIICOT, precum și programul interviurilor.Astfel, în data de 23 februarie, vor susține interviurile pentru ocuparea funcţiei de procuror general procurorii Cristina Chiriac și Bogdan-Ciprian Pîrlog, iar Marius I. Voineag – pentru funția de procurer general adjunct.

În data de 24 februarie sunt programate interviurile pentru DNA și DIICOT.

loan-Viorel Cerbu, Vlad Grigorescu și Tatiana Toader vizează șefia DNA, iar Marinela Mincă, Mihai Prună și Marius-lonel Ștefan – pe cea de procuror-șef adjunct al DNA.

În data de 25 februarie 2026 sunt programate interviurile pentru conducerea DIICOT. loana-Bogdana Albani, Alina Albu, Antonia Diaconu, Codrin-Horaţiu Miron și Bogdan-Ciprian Pîrlog vizează funcția funcţia de procuror-şef al DIICOT, iar pentru cele două 2 funcţii de procuror-şef adjunct al DIICOT candidează Claudia-lonela Curelaru, Alex-Florin Florența, Gill-Julien Grigore-Iacobicі, Aurel-Cristian Lazár și Mihai-Răzvan Negulescu.

Fiecare candidat va avea la dispoziție maxim 30 de minute pentru susținerea proiectului, iar timpul dedicat pentru întrebări și răspunsuri este de maxim 1 oră.

Ultimul cuvânt în numirea noilor șefi ai marilor parchete îl va avea președintele României, Nicușor Dan, care nu poate respinge o proprunere decât o singură dată.