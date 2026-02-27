Încă o încercare legislativă pentru diminuarea cazurilor de violență domestică

177803 – 27022026 – Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care modifică gestionarea ordinelor de protecție, anunță deputatul Sebastian-Mihai Rusu.

Noua lege introduce măsuri concrete pentru a preveni violența domestică și pentru a proteja persoanele afectate. Această inițiativă legislativă reprezintă un pas necesar pentru siguranța femeilor și a fetelor din România.

Violența domestică reprezintă o problemă socială majoră, nu o chestiune privată. Această lege transformă modul în care instituțiile intervin în relația cu victimele. Nu mai lăsăm femeile să numere singure zilele până la întoarcerea agresorului. Statul preia responsabilitatea informării și a protecției continue.

Statisticile oficiale indică o realitate gravă. În 2024, numărul dosarelor având ca obiect emiterea ordinului de protecție a crescut la 28.983 de cauze. În primele patru luni ale anului 2025, autoritățile au înregistrat 40.030 de cazuri de violență domestică. Instanțele au emis 4.160 de ordine de protecție în aceeași perioadă. Numărul cazurilor de violență în familie este în creștere. Aceste date confirmă nevoia unei intervenții ferme din partea statului.

Protecția victimelor nu trebuie să rămână doar o intenție pe hârtie. Statul are obligația să devină un aliat activ al persoanelor vulnerabile. Schimbările adoptate elimină perioadele de risc dintre ordinele de protecție și oferă un suport real victimelor.

Principalele soluții adoptate prin noua lege vizează intervenția rapidă (instanțele transmit ordinul de protecție către instituțiile abilitate în maximum 5 ore de la pronunțare, astfel încât intervenția socială să fie imediată), monitorizarea victimelor (autoritățile locale contactează victima imediat după emiterea ordinului pentru a prezenta opțiunile legale. Primăria informează victima cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea ordinului despre posibilitatea prelungirii acestuia), protecție extinsă față de recidiviști (judecătorii pot stabili durata ordinului de protecție până la 24 de luni pentru agresorii care recidivează în termen de 5 ani. Măsura se aplică indiferent dacă victima este aceeași persoană sau o altă persoană), acces mai ușor la justiție (victima poate depune cererea pentru ordinul de protecție la instanța de la domiciliu sau la locul unde s-a produs agresiunea. Asistența juridică gratuită este asigurată și în faza de contestare), și sancțiuni stricte (refuzul de a participa la consiliere sau de a informa poliția constituie contravenție. Nerespectarea acestor obligații atrage amenzi între 5.000 și 10.000 de lei).

Astfel, prin acest vot am tras un semnal de alarmă privind necesitatea unei vigilențe constante. Implementarea acestor măsuri depinde de implicarea autorităților locale și a poliției. Siguranța cetățenilor necesită o coordonare responsabilă. Această lege oferă instrumentele necesare pentru ca nicio fată și nicio femeie să nu mai trăiască în teamă, mai spune Rusu.