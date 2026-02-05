Instruire în comun româno-americană în poligonul Smârdan

177605 – 05022026 – În perioada 29 ianuarie– 4 februarie, militari din cadrul Batalionului 284 Tancuri „Cuza Vodă” și militari americani, care au participat cu cinci tancuri M1A2 SEPv2 Abrams, au desfășurat activități de instruire în comun în poligonul Smârdan, din județul Galați.

Activitățile au inclus exerciții tactice la nivel de subunitate, proceduri de conducere a forțelor, precum și trageri cu muniție reală, executate atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte. Obiectivele de instruire au vizat creșterea nivelului de pregătire, îmbunătățirea interoperabilității și consolidarea cooperării dintre militarii români și cei ai Armatei SUA.

Astfel de exerciții se vor desfășura periodic și contribuie la menținerea unui nivel ridicat de pregătire operațională, precum și la consolidarea cooperării în cadrul NATO.

În zilele următoare, forțele și tehnica militară ale armatei Statelor Unite ale Americii vor fi redislocate din poligonul Smârdan către poligonul Novo Selo, Bulgaria.