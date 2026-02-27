Într-o singură săptămână, ITM a dat amenzi de aproape 1 milion de euro

177806 – 27022026 – Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 16 – 20 februarie 2026, controale privind respectarea standardelor legale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și al securității și sănătății în muncă (SSM). Au fost 2.409 de controale (1.716 au vizat Relațiile de Muncă și 693 – Securitatea și Sănătatea în Muncă). Au fost dispuse 3.272 de măsuri de remediere (2.479 în domeniul RM și 793 în domeniul SSM), asigurând astfel suportul necesar pentru ca angajatorii să îndeplinească toate standardele prevăzute de lege.

De asemenea, au fost date 1.170 de sancțiuni. Dintre acestea, o pondere importantă au avut-o avertismentele, respectiv 966 (366 în RM și 600 în SSM ), instrumente utilizate pentru a atrage atenția asupra necesității corectării deficiențelor. Valoarea totală a amenzilor aplicate angajatorilor a însumat 4.767.400 de lei, cea mai mare parte a acestora fiind în zona Relațiilor de Muncă (4.313.000 lei).

Un obiectiv prioritar a rămas combaterea muncii la negru. În intervalul raportat, au fost depistate 100 de persoane care prestau muncă nedeclarată. Printre principalele neconformități identificate în acest sector se numără încălcarea prevederilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, munca la negru și neaducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor anterioare.

În domeniul SSM au fost constatate deficiențe în domeniul supravegherii sănătății (asigurarea controlului medical pentru toți lucrătorii din cadrul unității), instruirii personalului (asigurarea instruirii pentru lucrătorii care desfășoară activități pe bază de contract de prestări servicii), echipamentelor de protecție.