Întrevedere Cătălin Predoiu – Michael Dickerson

177684 – 14022026 – Viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, întâlnire de lucru cu E.S. Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București

În data de 13 februarie 2026, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu E.S. Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri a.i. în cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București.

Cei doi demnitari au apreciat drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane și au evidențiat angajamentul pentru continuarea și consolidarea acesteia, atât la nivel strategic cât și la nivel tehnic, prin realizarea de contacte permanente și dialog direct și deschis.

A fost subliniată importanța continuării activităților desfășurate în colaborare cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, sub toate formele sale de manifestare. O atenție deosebită este acordată, în continuare, securității frontierelor, combaterii migrației ilegale sau a criminalității cibernetice, teme de interes prioritar pentru autoritățile de la Washington și București. Obiectivul comun de asigurare a securității cetățenilor celor două state stă la baza relației bilaterale de cooperare.

Ministrul Cătălin Predoiu a arătat că SUA reprezintă principalul partener strategic al României și un aliat de încredere, cu care se va colabora în aceeași manieră consolidată pentru identificarea unor răspunsuri comune la prioritățile de pe agenda bilaterală de lucru. A evocat intenția de dezvoltare, pe viitor, a potențialului de cooperare existent, prin identificarea de noi oportunități subsumate domeniului afacerilor interne.

Discuțiile au evidențiat, totodată, interesul și angajamentul comun pentru consolidarea Parteneriatului Strategic, cu accent pe dimensiunea de securitate și necesitatea unor eforturi conjugate pentru a răspunde eficient provocărilor subsumate actualului context geopolitic.