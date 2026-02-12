Întrevederea ministrului apărării cu Asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate și Informații 

Întrevederea ministrului apărării cu Asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate și...

177665 – 12022026 –În data de 11 februarie 2026, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a avut o întrevedere, la Bruxelles, cu Asistentul Secretarului General al NATO pentru Securitate și Informații, Scott W. Bray.

Cu această ocazie au fost abordate aspecte legate de situația de securitate din regiunea Mării Negre, pe fondul războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei.

Discuțiile au vizat evoluțiile recente ale mediului de securitate, cu accent pe amenințările complexe și multidimensionale, inclusiv cele de natură hibridă, cibernetică și informațională, precum și impactul acestora asupra stabilității regionale. A fost subliniată importanța unei înțelegeri comune a riscurilor și provocărilor de securitate de pe Flancul Estic, în vederea susținerii procesului decizional aliat.

Ministrul apărării naționale a evidențiat relevanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea NATO și necesitatea menținerii unui nivel ridicat de vigilență și adaptabilitate, în contextul actual. Totodată, a fost reiterată importanța cooperării strânse în domeniile securității și al schimbului de informații, ca elemente esențiale pentru întărirea posturii de descurajare și apărare ale Alianței, în special pe Flancul Estic.