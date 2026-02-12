Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu Michael McGrath, comisarul european pentru Justiție

177671 – 12022026 – Prim-ministrul Guvernului României, Ilie Bolojan, a primit astăzi, la Palatul Victoria, vizita comisarului european pentru Justiție, Michael McGrath, în cadrul căreia au fost discutate principalele teme legate de statul de drept, funcționarea sistemului judiciar și reformele asumate de România în context european.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a prezentat contextul politic și instituțional în care funcționează actuala guvernare, arătând că, după perioada MCV, atribuțiile factorului politic în gestionarea carierei magistraților au fost reduse semnificativ, iar responsabilitățile privind bugetele și promovările au fost transferate către structurile de conducere ale sistemului judiciar. Aceste schimbări au avut ca obiectiv consolidarea independenței justiției și reașezarea echilibrului instituțional.

Premierul a adus în discuție și reforma pensiilor de serviciu și sustenabilitatea sistemului, în contextul presiunilor bugetare și al jaloanelor din PNRR, pe fondul unor diferențe semnificative între pensiile din justiție și media națională. Au fost abordate și aspecte legate de durata procedurilor, riscul prescrierii unor cauze și nevoia de coerență în practica instanțelor, precum și importanța unor reglementări mai clare pentru creșterea eficienței și predictibilității actului de justiție.

Comisarul European Michael McGrath a apreciat cooperarea constantă a autorităților române în cadrul procesului privind statul de drept și a subliniat importanța dialogului constructiv dintre Comisia Europeană și Guvernul României. Acesta a evidențiat rolul important al prim-ministrului în susținerea și avansarea reformelor necesare, în aliniere cu standardele și valorile Uniunii Europene.

Comisarul și-a exprimat interesul pentru activitatea Comitetului pentru analiza legislației din domeniul justiției, constituit prin Decizia Prim-Ministrului și coordonat de Cancelaria Prim-Ministrului, și a menționat disponibilitatea Comisiei Europene de a contribui la acest demers.

Totodată, Comisia Europeană și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini România în implementarea recomandărilor incluse în Raportul privind Statul de Drept 2025, în special în ceea ce privește asigurarea investigării și urmăririi penale eficiente a infracțiunilor din sistemul judiciar, garantarea independenței procurorilor de rang înalt și clarificarea aspectelor legate de regimul prescripției. De asemenea, a fost subliniat interesul Comisiei Europene pentru asigurarea transparenței privind funcția publică.

România și Comisia Europeană vor continua dialogul pentru consolidarea unui sistem judiciar eficient, independent și credibil.

Partajează asta:

Tweet

