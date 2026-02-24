Lansarea în transparență instituțională a unui nou set de programe școlare pentru învățământul liceal

Lansarea în transparență instituțională a unui nou set de programe școlare pentru...

177767 – 24022026 – Ministerul Educației și Cercetării anunță lansarea în transparență instituțională a unui nou set de 330 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acest set completează programele școlare deja aprobate prin Ordinul de ministru nr. 6.930/2025 (87 de programe școlare), respectiv prin Ordinul de ministru nr. 3.224/2026 (3 programe școlare).

Noul set este disponibil pe site-ul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare.

Domenii și categorii de programe școlare aflate în transparență publică

Programe școlare pentru învățământul în limbile minorităților naționale

Limbi și literaturi materne (maghiară, ucraineană, germană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani etc.);

Programe pentru trunchiul comun (TC) și curriculumul de specialitate (CS);

Programe destinate:

școlilor/claselor cu predare în limba română;

filierei teoretice, tehnologice și vocaționale;

profilurilor pedagogic, teologic, artistic și sportiv;

Variante elaborate în limba română și în limbile minorităților naționale, după caz.

Programe școlare pentru discipline din aria matematicii, informaticii și tehnologiilor digitale

Matematică (CS) pentru filiera tehnologică, toate profilurile și calificările;

Matematică aplicată:

în științe sociale (profil umanist);

în arhitectură (profil artistic);

Informatică:

profil matematică-informatică;

clase cu predare intensivă;

profil militar;

profil științe ale naturii;

Tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC), trunchi comun, clasele X – XII, pentru toate filierele.

Programe școlare pentru filiera vocațională – profil teologic

Programe elaborate pentru toate cultele recunoscute;

Discipline teologice fundamentale, istorice și aplicative;

Discipline complementare și de specialitate, inclusiv:

muzică bisericească;

arte sacre și patrimoniu cultural;

turism religios și practică de specialitate;

Programe pentru toate specializările și ciclurile de studiu (clasele IX – XII).

Continuitatea procesului de elaborare curriculară

Ministerul Educației și Cercetării precizează că în luna martie va fi propus un nou set de programe școlare, în vederea completării necesarului pentru învățământul liceal.