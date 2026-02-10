Lege pentru protecția minorilor în mediul digital

177635 – 10022026 – Copiii nu pot fi lăsați singuri în fața unor platforme digitale concepute pentru adulți. În absența unor reguli clare și aplicabile, expunerea minorilor la rețelele de social media a devenit o problemă reală de siguranță, sănătate mintală și dezvoltare emoțională, nu doar o chestiune de opțiune individuală sau de responsabilitate familială, declară deputatul Raisa Enachi.

În acest context, parlamwntarul anunță depunerea, în Parlament, a unui proiect de lege privind protecția minorilor sub 16 ani pe platformele de social media, o inițiativă care pornește de la o realitate tot mai evidentă, accesul precoce și necontrolat al copiilor la spațiul public digital, în lipsa unor obligații legale clare pentru furnizorii acestor platforme.

În prezent, copiii ajung pe rețelele de social media la vârste mult sub cele recomandate de specialiști. Ei sunt expuși zilnic la conținut dăunător, hărțuire online, presiune socială excesivă, mecanisme artificiale de validare și sisteme algoritmice concepute pentru a capta atenția, nu pentru a proteja dezvoltarea psihologică. Responsabilitatea este transferată aproape exclusiv asupra părinților, în timp ce marile platforme funcționează într-un regim de autoreglementare care s-a dovedit insuficient.

În lipsa unei intervenții legislative clare, statul rămâne într-un rol pasiv, reacționând fragmentar și tardiv la efecte deja produse, în timp ce riscurile se acumulează zilnic. Proiectul de lege pornește de la principiul prevenției, nu al controlului, și urmărește un echilibru necesar între libertatea de exprimare, dreptul la viață privată și obligația constituțională de protecție a copiilor. Nu este vorba despre excluderea copiilor din spațiul digital, ci despre limitarea accesului la acele funcționalități care transformă rețelele sociale într-un mediu public destinat adulților, fără filtre reale de protecție pentru cei vulnerabili.

Proiectul de lege instituie un regim special de protecție pentru minorii sub 16 ani, fără a modifica statutul juridic general al minorului și fără a introduce sancțiuni pentru copii sau părinți. Legea stabilește obligații clare, proporționale și verificabile exclusiv în sarcina furnizorilor de platforme de social media, inclusiv mecanisme de verificare a vârstei, implementate cu respectarea strictă a vieții private și a protecției datelor cu caracter personal.

Accesul minorilor sub 16 ani nu este interzis la internet sau la tehnologie, ci este limitat, în mod proporțional, la funcționalitățile de tip social public, menținând accesul la conținut educativ, informativ și sigur. Inițiativa evită stigmatizarea copiilor și a familiilor și urmărește prevenția reală, nu reacția tardivă.

Inițiativa legislativă este aliniată Regulamentului european privind serviciile digitale și practicilor europene care pun accent pe responsabilizarea platformelor digitale în raport cu protecția copiilor. Prin acest proiect de lege, țara noastră face un pas necesar către un cadru modern, echilibrat și responsabil de protecție a minorilor în mediul digital, în care drepturile copiilor sunt tratate cu seriozitate și nu lăsate la discreția algoritmilor.