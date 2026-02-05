Liberty Galați  nu poate fi vândut la ”fiare vechi”. Deputatul Ecaterina Szőke atrage atenția asupra asupra modului în care se vând activele combinatului gălățean

Liberty Galați nu poate fi vândut la ”fiare vechi”. Deputatul Ecaterina Szőke...

177599 – 05022026 – Deputatul Ecaterina-Mariana Szőke subliniază importanța strategică a combinatului siderurgic Liberty Galați, în contextul anunțului privind scoaterea la vânzare a unor active evaluate la aproximativ 690 de milioane de euro, printr-o licitație internațională programată pentru luna martie. Procedura reprezintă una dintre cele mai ample operațiuni de valorificare de active industriale din ultimii ani, cu impact major asupra economiei naționale și a regiunii Sud-Est.

„Liberty Galați reprezintă un pilon al industriei siderurgice românești, esențial pentru construcții, infrastructură și sectorul naval. Orice decizie privind viitorul acestui combinat trebuie să fie luată cu responsabilitate maximă și cu o viziune pe termen lung”, a declarat deputatul.

Aceasta a subliniat că statul român are un interes direct și legitim în modul în care se desfășoară procesul de vânzare, având în vedere poziția sa de creditor important, prin ANAF și EximBank, dar și implicațiile sociale generate de situația actuală a combinatului. Mii de angajați au fost trimiși în șomaj, iar întârzierile salariale au creat tensiuni sociale care nu pot fi ignorate.

„Este esențial ca procedura de vânzare să nu se rezume exclusiv la criteriul prețului. Avem nevoie de investitori care să își asume reluarea producției, investiții reale și menținerea locurilor de muncă. Statul trebuie să se asigure că interesul public este protejat”, a mai precizat deputatul de Galați.

Ecaterina Szőke a anunțat că a adresat o întrebare parlamentară Ministerului Economiei, solicitând clarificări privind rolul statului în acest proces, criteriile de selecție a investitorilor și măsurile avute în vedere pentru protejarea industriei siderurgice românești.

„România nu își poate permite să piardă capacități industriale strategice. Vânzarea activelor Liberty Galați trebuie să fie parte a unei strategii coerente de reindustrializare, nu un pas spre dezindustrializare”, a concluzionat parlamentarul.

Guvernul pregătește ajutoare financiare pentru muncitorii care au fost trimiși în șomaj tehnic și care nu au mai fost plătiți de mai multe luni.