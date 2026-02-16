Lingouri de aur în greutate totală de 400 de grame, ascunse și nedeclarate la controlul de frontiera

177701 – 16022026 – În baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul R. Moldova, privind controlul coordonat, la controlul de frontieră din Punctul de Trecere a Frontierei Albița, au fost descoperite, nedeclarate și ascunse aupra unui cetățean britanic, patru lingouri de aur, în greutate totală de 400 de grame.

În data de 15 februarie a.c., în jurul orei 22.00, s-a prezentat în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF Iaşi pentru a intra în ţară un cetățean britanic, în vârstă de 51 de ani, pasager într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Chișinău-Cluj.

În baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul R. Moldova privind controlul coordonat și în baza profilului de risc stabilit, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor. Astfel, echipa comună de control a descoperit asupra britanicului, ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, patru lingouri, cântărind 100 de grame fiecare, din metal galben, marcate ca fiind din aur.

Conform prevederilor legale, a fost luată măsura reţinerii în vederea expertizării a bunurilor cu o valoare estimată la 278.000 de lei şi sancţionarea contravenţională a bărbatului cu amendă în valoare de 20.000 de lei. În continuare sunt desfășurate activități specifice, în funcție de rezultatul acestora urmând a fi dispuse măsuri legale.