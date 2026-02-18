Listele scurte ale președintelui pentru șefia SRI și SIE

Partidele nu au făcut, până acum, nicio propunere

177715 – 18022026 – Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, la Radio România Actualități, că nominalizările pentru conducerea Serviciul Român de Informații (SRI) și a Serviciul de Informații Externe (SIE) vor fi făcute relativ curând, subliniind că este necesar un dialog cu Parlamentul pentru a evita respingerea propunerilor.

Declarația a fost făcută în contextul în care se apropie nouă luni de la preluarea mandatului de președinte fără ca șefii celor două servicii să fie numiți.

Propunerile trebuie să beneficieze de sprijin politic

Șeful statului a explicat că numirea conducerii serviciilor este o decizie comună a președintelui și a Parlamentului și că este esențial ca propunerile să beneficieze de susținere politică.

E o decizie comună a președintelui și a parlamentului și un dialog care a fost întrerupt tot timpul de multe alte evenimente. Se va întâmpla relativ curând.

Eu cred că – și vorbim din nou general – eu cred că e foarte important ca România să transmită un semnal de stabilitate, pe care l-a și transmis în ultimele nouă luni. Şi un eveniment ca o propunere de servicii a președintelui care să fie respinsă de parlament nu e deloc un semn de stabilitate, a afirmat șeful statului, precizând că dialogul trebuie să fie de profunzime, iar contextul politic intern și internațional a prelungit procesul.

Profilul ideal: Maturitate și experiență în lucrul cu oamenii

În privința candidaților ideali, președintele a arătat că este nevoie de persoane cu experiență profesională solidă, capabile să conducă structuri complexe și numeroase.

Sunt niște funcții cu responsabilitate, deci trebuie să fie niște oameni maturi, care să fi lucrat de-a lungul vieții cu mulți oameni, să fie în stare să conducă structuri de mulți oameni, să aibă și direcția și flexibilitatea necesare în anumite situații. Sunt niște poziţii de responsabilitate, a spus Nicușor Dan.

Liste lungi și liste scurte

Întrebat dacă are deja variante concrete, președintele a confirmat că există atât o listă lungă, cât și o listă scurtă pentru fiecare dintre cele două poziții.

Evident că am o listă lungă și o listă scurtă pentru fiecare din pozițiile astea.

Pe lista scurtă se află câte cinci nume pentru fiecare serviciu, ordonate ierarhic.

În ceea ce privește speculațiile din spațiul public, inclusiv cele legate de persoane din propriul staff, șeful statului a declarat că toate numele apărute sunt speculații și că, până în prezent, partidele nu au venit cu propuneri formale.