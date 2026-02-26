Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

177789 – 26022026 –

33.160 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 33.160 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: curier (2.422); conducător auto transport rutier (2.115); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (2.064); manipulant mărfuri (1.722); lucrător comercial (1.414); agent de securitate (1.224); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (971); ajutor bucătar (893); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (813); agent curățenie clădiri și mijloace de transport (498) etc.

Din cele 33.160 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 2.826 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; manager în diferite domenii de activitate; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.950 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; agent servicii clienți; casier; agent de securitate etc), 6.805 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; lucrător comercial; sudor; lăcătuș mecanic; dulgher (exclusiv restaurator) etc.), restul de 17.579 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; curier; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; ajutor bucătar etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

228 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 228 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Croația – 15 locuri de muncă pentru menajeră.

Germania – 12 locuri de muncă pentru: tractorist; lucrător în producție – procesare produse din carne.

Finlanda – 11 locuri de muncă pentru: mașinist CNC; măcelar; montator țevi în șantier naval; instalator de structuri metalice/ instalator de acoperișuri.

Irlanda – 8 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; manager recepție; electrician auto.

Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu auto.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.