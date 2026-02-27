MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial de la Ambasada din Tel Aviv, Consulatul din Haifa și Reprezentanţa din Cisiordania

MAE a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial de la Ambasada din...

177812– 27022026 – Ministrul Afacerilor Externe a aprobat repatrierea voluntară a personalului neesențial și a membrilor de familie din cadrul Ambasadei României la Tel Aviv, Consulatului General al României la Haifa, respectiv Oficiului de Reprezentare al României la Ramallah.

Statele Unite au anunțat că își evacuează personalul neesențial din ambasada de la Ierusalim, în contextul în care Washingtonul negociază cu Iranul, sporindu-și în același timp prezența militară în Orientul Mijlociu.

Într-un mesaj pe X, misiunea dipomatică a emis și o alertă de călătorie pentru această zonă. Oricine vrea să plece, trebuie să o facă astăzi, avertizează ambasadorul SUA în Israel.

Alerte similare au dat și Marea Britanie, Germania, Canada, Franța, Canada, Australia și mai multe țări din Uniunea Europeană. Sursa:tvrinfo