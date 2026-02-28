MAE a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Israel

177817– 28022026 – În contextul recentelor evoluții de securitate din Orientul Mijlociu, MAE precizează că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Statul Israel la nivelul 8/9- EVITAȚI ORICE CĂLĂTORIE : https://www.mae.ro/travel-alerts/2938.

MAE recomandă cu fermitate cetățenilor români să evite orice călătorie în Statul Israel.

Totodată, în cazul cetățenilor români care se află pe teritoriul Statului Israel, MAE recomandă acestora să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale, în special cele care vizează respectarea regimului alarmelor în caz de atac și adăpostirea în spații sigure și să se informeze din surse oficiale.

MAE menționează că autoritățile israeliene au decis inchiderea spațiului aerian.

Cetăţenii români care se află pe teritoriul Statului Israel si au nevoie de asistență consulară pot apela Ambasada României la Tel Aviv : +972 545643279

și Consulatul General al României la Haifa :+972 543 998 038.

De asemenea, MAE le recomandă acestora să își anunțe prezența, în funcție de locație, Ambasadei României la Tel Aviv sau Consulatului General al României la Haifa, completând formularul online disponibil la linkul: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFLXkNc9zQ3TrjP7gIIAJpAgzmJfnw4LgPkB7xORSrn41ZOQ/viewform?usp=dialog.