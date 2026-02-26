MAE: Lista candidaților selectați pentru cea de-a 19-a ediție a Programului de burse de cercetare doctorală și postdoctorală Eugen Ionescu

177798 – 26022026 – Agenția Universitară a Francofoniei (AUF) a publicat lista candidaților selectați pentru cea de-a 19-a ediție a Programului de burse de cercetare doctorală și postdoctorală Eugen Ionescu, finanțate de MAE și gestionate împreună cu AUF, contribuție majoră a României la dezvoltarea Francofoniei științifice și la creșterea mobilității tinerilor doctoranzi și cercetători francofoni.

Urmare a apelului la candidaturi pentru anul universitar 2025-2026, lansat de AUF la 23 octombrie 2025, au fost admise 305 de dosare de candidatură, a căror evaluare științifică a fost realizată de experți desemnați din cadrul universităților și instituțiilor de învățământ superior din România, membre AUF și înscrise la acest Program.

La finalul procesului de selecție, au fost acordate 120 de burse (66 doctorale și 54 postdoctorale) pentru candidați care provin din 19 state francofone – Benin, Burundi, Camerun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire, Egipt, Franța, Gabon, Guineea, Madagascar, Maroc, Republica Centrafricană, R.D. Congo, Republica Moldova, Senegal, Togo, Tunisia și Vietnam.

„Programul «Eugen Ionescu» nu este doar un instrument de mobilitate academică, ci o punte de suflet între România și marea familie a Francofoniei. Dincolo de cifre și proiecte de cercetare, aceste burse sunt despre oameni, despre tineri sclipitori care aleg universitățile românești pentru a-și împlini vocația. Ne dorim ca fiecare cercetător care ne trece pragul să găsească aici nu doar resurse de excelență, ci și o comunitate care să îi susțină aspirațiile. Este modul nostru de a spune partenerilor noștri francofoni că suntem împreună și construim solidaritate prin cunoaștere academică, dar și prin cunoaștere reciprocă. Succesul acestor tineri este succesul nostru comun și sunt convinsă că, investind în educația lor, investim nu doar în viitorul francofoniei, ci și al prieteniei dintre țările noastre”, declară Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe.

Programul bursier se va derula în perioada 1 mai – 31 iulie 2026, într-una dintre cele 31 de universități și instituții de învățământ superior din România, membre AUF, înscrise la această ediție a programului: Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, Universitatea Transilvania din Braşov, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica Bucureşti, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Universitatea din Craiova, Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași, Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi, Institutul Național pentru Fizica Materialelor, Universitatea Valahia din Târgoviște, Institutul Național pentru Fizica Laserelor, Plasmei și Radiațiilor, Universitatea din Oradea, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timişoara, Universitatea Aurel Vlaicu din Arad, Universitatea de Arte din Târgu Mureș, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Institutul de Matematică Simion Stoilow al Academiei Române.

La data de 23 mai 2007, Guvernul României, în urma angajamentului din cadrul celui de-al XI-lea Sommet al Francofoniei (București, septembrie 2006), a decis înființarea și finanțarea unui Program de burse doctorale și postdoctorale, intitulat „Eugen Ionescu”, pentru a onora memoria scriitorului româno-francez, figură emblematică a literaturii secolului XX și reprezentant major al teatrului absurdului.

Finanțat de Guvernul României, prin Ministerul Afacerilor Externe, și gestionat împreună cu Agenția Universitară a Francofoniei, Programul Eugen Ionescu permite tinerilor doctoranzi și cercetători francofoni din întreaga lume să beneficieze de o bursă de cercetare, de trei luni, într-una dintre instituțiile de învățământ superior partenere din România