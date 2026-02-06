Măsurile propuse de Ministerul Finanțelor pentru relansarea economică

177612 – 06022026 – Ministerul Finanțelor a publicat în transparență decizională proiectul pachetului legislativ privind relansarea economică a României, creșterea investițiilor productive și a competitivității, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal–bugetar.

Proiectul aduce trei tipuri de intervenții -stimulente pentru investiții, înaspriri de disciplină fiscală și măsuri de cash-flow.

Stimulente pentru investiții

Statul mută accentul către facilități directe, nu doar deduceri teoretice. Cea mai importantă schimbare este introducerea creditului fiscal pentru cercetare-dezvoltare, care permite scăderea directă din impozitul datorat a 10% din cheltuielile eligibile, cu posibilitatea de compensare sau restituire. Practic, facilitatea devine „cash”, nu doar o reducere a bazei impozabile.

În aceeași logică se înscriu deducerea suplimentară pentru costurile de listare la bursă, amortizarea superaccelerată (până la 65% în primul an), creșterea pragului pentru mijloace fixe la 5.000 lei și facilitățile pentru investițiile persoanelor fizice în acțiuni/ETF.

Toate au același efect: recuperarea mai rapidă a investiției și reducerea presiunii pe lichiditate.

Măsurile de disciplină financiară vizează întărirea controlului asupra utilizării facilităților. Rezervele din profitul reinvestit devin mai puțin flexibile, fiind blocate 5 ani, iar utilizarea anticipată conduce la impozitare.

Regimul microîntreprinderilor este și el mai strict, prin consolidarea veniturilor cu firmele legate, termene clare pentru angajați și trecerea imediată la impozit pe profit la depășirea plafonului.

Măsurile de cash-flow și conformare voluntară urmăresc reducerea blocajelor financiare:

TVA la încasare cu plafoane majorate,

termenul declarației de profit mutat la 25 iunie,

bonificații de 3% pentru contribuabilii fără restanțe.

Modificările propuse la Codul fiscal sunt următoarele:

Impozit pe profit / IMCA

Se clarifică elementele care se scad/nu se scad la calculul impozitului pe profit utilizat în comparație noul credit fiscal pentru cetcetare-dezvoltare nu diminuează artificial baza de comparație.

Creditul fiscal C&D (art. 20¹ – nou) este o alternativă la deducerea suplimentară existentă, 10% din cheltuieli eligibile, scădere directă din impozit pe profit sau IMCA, iar diferența neutilizată devine creanță fiscală (compensare/restituire/report 4 ani).

Apare o reglementare expresă a tratamentului veniturilor provenite din compensări/restituiri.

Pentru listare bursă, apare o deducere suplimentară (+50% cheltuieli eligibile admitere/menținere la tranzacționare).

Termenul propus pentru declarație anuală impozit pe profit este 25 iunie.

În ceea ce privește investițiile/ amortizarea / rezervele, pentru profit reinvestit apar restricții rezerve (art. 26) – interdicție utilizare 5 ani (dividende/majorare capital/acoperire pierderi), iar nerespectarea va duce la impozitare.

Se propune amortizarea supraaccelarată până la 65% în primul an, aplicabilă activelor noi puse în funcțiune în 2026. Cu excepții temporare, există limitări la utilizarea simultană a facilităților, în sensul corelării între profitul reinvestit și amortizare.

Pentru microîntreprinderi, plafonul de venituri este 100.000 euro, iar depășirea plafonului presupune trecerea la profit din trimestrul în care acesta a fost depășit. Nedepunerea declarațiilor fiscale va atrage ieșirea din acest regim. De asemenea, se propune prelungirea la 90 de zile a termenului pentru angajarea de către persoanele juridice nou-înființate a primului salariat, excluderea vânzărilor ocazionale de mijloace fixe din calculul plafonului de 100.000 euro și posibilitatea revenirii la regimul micro de la începutul anului.

De asemenea, concediile medicale ale unicului angajat nu mai duc la pierderea regimului fiscal dacă depășesc cumulat 30 de zile/an.

În ceea ce privește impozitul pe venit pentru persoanele fizice, se propune ca în cazul pensiilor ocupaționale să existe corelări și deductibilitate similară pensiilor facultative (plafon 400 euro/an), deduceri investiții piața de capital (acțiuni/obligațiuni/ETF, în limita a 400 euro/an, aplicabil cu documente justificative și în cazul salariilor)

TVA

TVA la încasare – apar plafoane noi lafoane noi – 5.000.000 lei (mart–dec 2026), 5.500.000 lei (din 2027) și clarificări pentru intrare/ieșire/notificări/registru.

Pntru conformare integrală, se propune bonificații de 3% pentru firme (profit + micro) și 3% pentru persoanele fizice care depun declarațiile fiscale (stabilit prin Declarația Unică – D212) și plătesc până în data de 15 aprilie. Din martie, Declarația Unică va fi precompletată în SPV.