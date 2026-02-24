Mesajele urgente pot fi o capcană cibernetică

177769 – 24022026 – Ai întâlnit un mesaj suspect sau un site care pare dubios? Nu ignora semnalele de alarmă.

În mediul digital, tentativele de fraudă pot apărea sub forma mesajelor urgente, ofertelor prea bune ca să fie adevărate sau solicitărilor neobișnuite de date personale și bancare.

Raportarea acestor incidente ajută la identificarea rapidă a amenințărilor și la protejarea altor utilizatori.

Dacă observi tentative de fraudă online raportează-le către DNSC, la 1911 – numărul unic pentru sesizarea incidentelor de securitate cibernetică sau prin platforma pnrisc.dnsc.ro

Recomanări:

nu accesa linkurile suspecte și nu furniza date personale

informează și alte persoane pentru a preveni răspândirea fraudei

Vigilența și raportarea responsabilă contribuie la un spațiu digital mai sigur pentru toți.