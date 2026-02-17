Ministerul Muncii a trimis la Parchet peste 3.000 de dosare ale persoanelor cu dizabilități, cu încadrări greșite

Ministerul Muncii a trimis la Parchet peste 3.000 de dosare ale persoanelor...

177708 – 17022026 – Ministerul Muncii a finalizat un control de amploare care scoate la iveală o rețea de fraudare a sistemului de asistență socială. Ministrul Florin Manole a anunțat că peste 3.000 de persoane erau încadrate greșit ca având dizabilități și alte 4.000 aveau încadrări cu grad superior nejustificat, toate dosarele urmând să fie trimise procurorilor.

Potrivit ministrului, în urma unor reevaluări efectuate în cazul persoanelor cu dizabilități au fost descoperite mii de certificate de handicap obținute abuziv. În total, 3.194 de persoane fuseseră încadrate greșit, iar dosarele vor fi transmise Parchetului.

„S-au făcut mii de reevaluări în privința persoanelor cu dizabilități și s-au descoperit 3.194 de certificate de neîncadrare, adică persoane care fuseseră încadrate abuziv, greșit, poate ilegal ca având o dizabilitate. Urmează ca aceste dosare să meargă la Parchet”, a declarat Manole.

România are undeva la peste 6,5% din populație persoane cu dizabilități, a precizat oficialul.

„Media în UE este de 16%. Deci, România nu este o țară excesivă din acest punct de vedere, dar este o țară care are fraudă în acest domeniu”, a spus Manole.

Potrivit ministrului, verificările se bazează pe noul ordin privind criteriile de dizabilitate.

„Aș insista pe două cifre – una, 3.194 certificate de neîncadrare, dar și 4.036 grad superior, adică persoane neîndreptățite și care au fost încadrate greșit. 3.194 de oameni în mod abuziv, greșit, poate ilegal, dar asta nu poate să stabilească Ministerul Muncii, aveau certificat deși nu era cazul”, a spus ministrul Florin Manole.