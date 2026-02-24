Ministrul Țoiu participă la discuțiile privind noul pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

177773– 24022026 – Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu participă la Consiliul Afaceri Externe, care se desfășoară la Bruxelles.

Reuniunea are loc într-un moment simbolic, de marcare a patru ani de când Rusia și-a început războiul de agresiune împotriva Ucrainei, cu efecte enorme asupra securității tuturor europenilor. Cu această ocazie va fi discutat inclusiv un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, precum și măsurile necesare pentru eliberarea copiilor răpiți. Va fi abordată și situația accesului la energie și va fi discutată și uciderea în captivitate, de către Rusia, a lui Alexei Navalny.

Vor fi dezbătute, totodată, evoluțiile din Orientul Mijlociu, cu accent pe situația din Gaza, Iran și Siria și va avea loc o discuție cu Înaltul reprezentant pentru Gaza, Nikolai Mladenov.

Într-o discuție Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, va fi abordată tema combaterii acțiunilor de manipulare a informației și ingerințelor externe (FIMI).

Este prevăzută o discuție la nivel ministerial pe un alt subiect cu relevanță majoră pentru România – Scutul European pentru Democrație, cu accent pe viitorul Centru European de Reziliență Democratică, care vizează în principal combaterea dezinformării.