Ministrul Țoiu promite cursuri de Limba Română în școlile din Germania

177695 – 16022026 – În marja Conferinței de Securitate de la München (MSC), ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a efectuat o vizită la Consulatul General al României din München, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai comunității românești din Bavaria, care numără aproximativ 300 de mii de persoane.

Ministrul a disxutat cu oficialii bavarezi despre lansarea cursurilor de limba română pentru copii în școlile locale din Germania și despre posibilități de extindere a cursurilor gratuite organizate de MAE împreună cu Institutul Limbii Române, începând cu acest an școlar.