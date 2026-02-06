Miruță: Rețelele de socializare sunt o vulnerabilitate la adresa securității naționale

177615 – 06022026 – Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, consideră că rețelele sociale devin un nou front de luptă în societatea contemporană. Acesta a spus la Digi 24 că rețelele de socializare pot fi o problemă de securitate națională și a anunțat că este preocupat să abordeze această chestiune în cadrul MApN: „Războiul informatic, din punctul meu de vedere, este o componentă în creștere pe care eu o consider o vulnerabilitate”.

Ministrul a explicat că scopul armatei este să protejeze populația. „Pentru asta plătești miliarde de euro pe tancuri, pe armă de asalt, pe mașina de luptă a infanteriei, pe nave de patrulare. Cu ce scop? Să descurajezi, să-ți protejezi populația”, a declarat el.

„Dar mai există o ușă pe unde vine pericolul și ușa asta sunt electronii. Deci e o problemă de securitate”, a spus Radu Mirută, adăugând că acest tip de influență este un atac la cetățeni.

Referindu-se la un proiect de lege pe care l-a depus în Parlament, ministrul a explicat că libertatea de exprimare este associată persoanei, nu inteligenței artificiale: „Respect, libertatea de exprimare e sfântă, dar libertatea de exprimare este asociată cu libertatea persoanei. Să invoci libertatea de exprimare unor servere cu inteligență artificială, care n-au niciun om în spate și care generează conținut și propagă prin tot felul de scripturi, cu efectul groaznic, cred că este o fantă periculoasă pe care trebuie să nu mergem”.