MMAP face public raportul Comisiei interministeriale privind situația terenurilor din zona costieră

177604 – 05022026 – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat raportul final al Comisiei interministeriale pentru clarificarea situației terenurilor aferente zonei costiere aflate în proprietatea statului român, document care analizează situația juridică a terenurilor și construcțiilor din zona litoralului Mării Negre.

Publicarea raportului a fost decisă prin vot în cadrul Comisiei, la solicitarea reprezentanților MMAP, deși activitatea acesteia s-a desfășurat, potrivit regulamentului, în regim nepublic, tocmai pentru a asigura accesul publicului la informații de interes major și pentru a susține o dezbatere bazată pe date și documente.

„Întârzierile majore în finalizarea acestui raport nu mai sunt surprinzătoare odată ce înțelegem cât de grav este fenomenul circuitului terenurilor de pe litoral și înstrăinarea a ceea ce trebuia să fie proprietatea publică a statului. Am cerut comisiei vot pentru ca acest raport să fie făcut public, pentru că problema este una de interes public major. Iar consecința naturală trebuie să fie exact aceea ca toate instituțiile implicate să și pună în aplicare ce scrie acolo”, a precizat Elena Tudose, secretar de stat coordonator al domeniului ape.

Raportul sintetizează activitatea desfășurată de Comisia interministerială în ultimii ani și evidențiază existența unor mii de imobile și construcții amplasate pe terenuri din zona costieră, cu regimuri juridice diferite, în contextul unor delimitări și intabulări incomplete ale domeniului public al statului. Documentul arată că lipsa unor evidențe clare și unitare a permis apariția unor situații neclare privind proprietatea și administrarea terenurilor.

De asemenea, raportul subliniază caracterul sistemic al problemelor identificate și formulează recomandări pentru clarificarea regimului juridic al terenurilor, recuperarea proprietății publice acolo unde este cazul și prevenirea unor situații similare în viitor.

Raportul integral, împreună cu anexele și planșele aferente, este disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.