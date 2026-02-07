MS: Ordonanță de urgență pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2025

177620 – 07022026 – Ministerul Sănătății a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă privind reglementarea concediilor medicale. cu excepții la ziua neplătită .

Femeile însărcinate și cele în concediu de risc maternal, bolnavii cronici – dar numai cei incluşi în programe naţionale de sănătate – şi pacienţii spitalizaţi vor primi integral indemnizaţia pentru concediul medical. La fel, cei aflaţi în concediu pentru îngrijirea bolnavilor de cancer.

Pentru ceilalţi, nu va fi plătită prima zi de concediu medical pentru tot episodul de boală. Acum li se taie câte o zi pentru fiecare certificat medical eliberat succesiv până ce li se ameliorează starea.

Această măsură a fost introdusă de la 1 februarie, anul acesta, până la 31 decembrie 2027. Aceasta, după ce indemnizaţia a fost redusă la 55 la sută din salariu, pentru concediile de până la 7 zile.