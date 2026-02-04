Muncitori români, exploatați în ferme din Spania

177591 – 04022026 – O organizație criminală de tip familial, specializată în trafic de persoane și exploatarea muncii sezoniere în agricultură, în provincia Sevilla, a fost destructurată de poliția spaniolă. Victimele erau cetățeni români recrutați prin anunțuri pe rețelele sociale.

Autoritățile spaniole au anunțat destructurarea unei grupări infracționale care exploata muncitori sezonieri români în mai multe exploatații agricole din localitatea Cantillana, din provincia Sevilla.

Potrivit anchetatorilor, victimele erau recrutate în România, în special din zona orașului Alexandria, prin anunțuri publicate pe rețelele sociale, de un clan familial care le promitea locuri de muncă bine plătite și condiții avantajoase în agricultură.

Odată ajunși în Spania, muncitorii erau cazați în condiții inumane, în locuințe ocupate ilegal, și se aflau permanent sub controlul membrilor rețelei. Românii erau obligați să muncească fără pauză, inclusiv de luni până duminică, de multe ori în condiții meteorologice extreme.

În plus, lucrătorii nu erau înregistrați în sistemul de asigurări sociale și acumulau o datorie față de rețea pentru costurile deplasării din România, datorie pe care trebuiau să o achite prin muncă în mai multe ferme din zonă.

În urma operațiunii, opt victime au fost eliberate, iar 17 persoane au fost arestate, inclusiv liderii grupării.

Ancheta a început în noiembrie 2023, în urma unor informații transmise de Poliția Română, care a semnalat existența unui clan stabilit în Cantillana și implicat în exploatarea muncitorilor agricoli.

Rețeaua își racola victimele prin intermediul unor oferte de muncă false, prezentate telefonic de membrii clanului cunoscut sub numele „Muti”. După acceptarea ofertei, gruparea suporta costul transportului cu autocarul din România până în Spania, sumă care devenea ulterior o datorie impusă muncitorilor.

La sosirea în Sevilla, victimele erau preluate de membri ai rețelei și transportate la locuințele unde erau ținute sub supraveghere.

În timpul perchezițiilor, anchetatorii au efectuat patru descinderi la domicilii din Cantillana, unde au ridicat 1.700 de euro în numerar, telefoane mobile de ultimă generație și documente relevante pentru anchetă.

Potrivit autorităților, acesta nu este un caz izolat. Din 2022 până în prezent, mai multe investigații desfășurate în regiunea Andaluzia, în special în provincia Sevilla, au dus la destructurarea mai multor grupări infracționale românești implicate în traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă în sectorul agricol.

În ultimii patru ani, peste 100 de persoane au fost arestate în astfel de dosare. Unele anchete au scos la iveală inclusiv cazuri de vânzare a minorilor de către propriile familii sau de exploatare a persoanelor cu dizabilități.

Printre localitățile în care au mai avut loc operațiuni similare se numără Brenes, Villaverde del Río, El Viar și La Algaba.