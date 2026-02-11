Muzeul BNR organizează expoziția Banii ne vorbesc: o istorie a leului de la metal la polimer

. 177656 – 11022026 – În perioada 10 februarie – 6 mai 2026, Muzeul BNR organizează expoziția temporară intitulată Banii ne vorbesc – o istorie a leului de la metal la polimer, realizată în colaborare cu R.A. Monetăria Statului și R.A. Imprimeria BNR.

Prin intermediul a peste 500 de exponate, sunt evidențiate cele mai importante momente din istoria monedei naționale. Vizitatorii sunt invitați să parcurgă etapele istorice premergătoare înființării sistemului monetar național de la primele monede emise în statele medievale românești, începând cu secolul al XIV-lea, să ia contact cu strămoșul direct al leului – talerul-leu olandez – și să înțeleagă eforturile depuse de Alexandru Ioan Cuza de a institui o monedă proprie a Principatelor Unite.

Discursul expozițional cuprinde multe alte piese valoroase din colecția Muzeului BNR, aflate în directă legătură cu istoria leului. Printre ele se regăsesc monede, bancnote, coli de tipar, clișee, machete și matrițe monetare, coli cu separații de culoare și coli ale bancnotelor imprimate etc., astfel încât publicul va avea o viziune de ansamblu asupra etapelor de fabricare a monedei naționale, de la prima emisiune din anul 1867 și până în prezent.

Totodată, expoziția este concepută ca o prezentare a devenirii monedei naționale în contextul marilor momente ale istoriei. Prin intermediul pieselor expuse, vizitatorii au ocazia să afle și în ce măsură moneda națională a constituit un vehicul politic și ideologic în afirmarea identității și independenței României.